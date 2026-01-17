Πατρινό καρναβάλι 2026: Πλήθος κόσμου στη φαντασμαγορική τελετή έναρξης (vid)

Τα γιορτινά της φόρεσε η Πάτρα για το Καρναβάλι 2026. Το σύνθημα για την έναρξη των εκδηλώσεων δόθηκε απόψε με την επίσημη τελετή έναρξης στην πλατεία Γεωργίου, που γέμισε ασφυκτικά από κόσμο, μικρούς και μεγάλους.

Η φετινή τελετή έναρξης είχε ως θέμα, «Βγες από την Οθόνη» και βασίζεται, σύμφωνα με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας, στη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και τη φυσική ανθρώπινη παρουσία.

Τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Διονύσης Μπάστας, με τη συμμετοχή περίπου 300 ατόμων.

Η παράσταση ξεδιπλώθηκε σε τρία βασικά μέρη: αρχικά, ένα αφηγηματικό και μουσικό άνοιγμα που «ξυπνά» το κοινό, στη συνέχεια η προβολή της συλλογικής δράσης της πόλης, των ομάδων και των φορέων, και τέλος η κορύφωση με έντονο γιορτινό παλμό και ενεργή συμμετοχή όλων.

Πηγή: cnn.gr