Εξαφάνιση Λόρας: Εξετάζουν το σενάριο να έφυγε με λεωφορείο εκτός Ελλάδας - Ενδέχεται να ταξίδεψε με τα στοιχεία της μητέρας της

Σε εξέλιξη βρίσκονται εδώ και δέκα ημέρες η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε εχθές ο Alpha, η 16χρονη έναν μήνα πριν είχε βγάλει φωτογραφία το διαβατήριο της μητέρας της η οποία της μοιάζει πάρα πολύ.

Έτσι, αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες για το αν ταξίδεψε με τα στοιχεία της μητέρας της και όχι με τα δικά της. Η απάντηση από τις αεροπορικές εταιρείες ήταν αρνητική και τώρα γίνεται έλεγχος για τα ταξίδια μέσω λεωφορείων, όχι μόνο για Γερμανία, αλλά για οποιονδήποτε προορισμό.

Ξεκινάει έρευνα για το οικογενειακό περιβάλλον της 16χρονης

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα τη Δευτέρα, ξεκινάει έρευνα σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον της Λόρας. Σταματάει δηλαδή η έρευνα για τη Λόρα και ανοίγει η έρευνα για το περιβάλλον της καθώς υπάρχουν καταγγελίες από συμμαθητές της περί κακοποίησης από τον πατέρα της.

«Δεν είχε τίποτα το κινητό της μέσα, δεν την άφηνε να έχει Instagram. Το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της και ξαφνικά επειδή φοβήθηκε, τα αρνήθηκε όλα», λέει συμμαθήτριά της.

«Την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην Α' Γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι»

«Την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην Α' Γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο», είπε άλλη 16χρονη.

Προβληματισμό στις Αρχές προκαλεί το γεγονός ότι η 16χρονη με το που έφτασε στην Αθήνα ξεφορτώθηκε την τσάντα της. Η γυναίκα που την εντόπισε μίλησε στο MEGA:

«Στους κάδους δίπλα είδαμε μία τσάντα, ήταν καινούργια, χρώματος γκρι, πλάτης. Την πήγαμε στον αξιωματικό υπηρεσίας και την παραδώσαμε και ήρθε και την άνοιξε μπροστά μου και είδα μία τύπου ταυτότητα, είδα τη φωτογραφία η οποία ήταν της κοπέλας που εμφανίζει τηλεόραση».

Αμέσως μετά η 16χρονη κατευθύνθηκε σε μία καφετέρια, συνδέθηκε στο wifi προκειμένου να επικοινωνήσει με το μυστηριώδες πρόσωπο που θα συναντούσε.

Πηγή: iefimerida.gr