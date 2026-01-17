Εξαφάνιση γιατρού Κρήτη: Νέα μαρτυρία στρέφει τις έρευνες σε διαφορετική περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ο οποίος αναζητείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Μετά την επίδειξη φωτογραφίας του 33χρονου γιατρού που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δείχνει πώς μπορεί να μοιάζει σήμερα και δημοσιεύτηκε με την έγκριση της μητέρας του, μια γυναίκα κατέθεσε ότι πριν από λίγες ημέρες είδε κάτω από μια γέφυρα στην Επισκοπή έναν νεαρό άνδρα που φορούσε ρούχα ίδια με εκείνα που φαίνονται στις φωτογραφίες του αγνοούμενου, καθώς και ένα κομποσκοίνι, σύμφωνα με το Mega.

Η κάτοικος της περιοχής είπε μάλιστα ότι όταν είδε το άτομο αυτό έβρεχε έντονα και γι' αυτό σταμάτησε και τον ρώτησε αν χρειαζόταν βοήθεια, δίνοντάς του ένα μπουκάλι νερό που της ζήτησε.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 33χρονος εθεάθη και πέντε ημέρες αργότερα μέσα στον οικισμό της Επισκοπής Ρεθύμνου.

Υπό το πρίσμα των νέων μαρτυριών λοιπόν, οι αρχές εστιάζουν πλέον τις έρευνές τους στην Επισκοπή Ρεθύμνου, πράγμα που ανακοίνωσε και ο ΟΦΚΑΘ. Σύμφωνα με τον ΟΦΚΑΘ οι αναζητήσεις στρέφονται πλέον σε διαφορετική περιοχή, με την ελπίδα να εντοπιστεί ζωντανός ο 33χρονος.

Μέχρι χθες, οι εθελοντές κινήθηκαν στην περιοχή χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες. «Σήμερα οι έρευνες γίνονται γύρω από το χωριό Πεμόνια. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και προς Άγιο Πνεύμα. Είναι μεγάλη η περιοχή και δύσβατα πολλά σημεία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιχείρηση», δήλωσε στο Creta24, το μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Γιώργος Kειμενουλάκης.

Έρευνες έγιναν και στο δάσος κοντά στον Φρε, οι οποίες συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα. «Χθες ερευνήσαμε το δάσος στο Φρε, όσο γίνεται γιατί είναι πολύ δύσκολη η περιοχή, αλλά οι έρευνές μας ήταν άκαρπες. Σήμερα ο συνάδελφος Σπύρος Νηστικάκης, με τον σκύλο του, από το Ηράκλειο θα ερευνήσει το δάσος από την ανατολική πλευρά και εγώ αναμένω εντολές από τον συντονιστή», ανέφερε ο θηροφύλακας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου, Γιάννης Γρηγοράκης.

«Τα δικά μας σκυλιά ως επί τω πλείστον είναι για τις φόλες και τα νεκρά ζώα, οπότε εμάς η έρευνά μας έχει να κάνει με το χειρότερο σενάριο, δηλαδή ο άνθρωπος να μη βρίσκεται στη ζωή, κάτι που απευχόμαστε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο κ. Χρήστος Ράμος, πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού τόνισε ότι οι έρευνες είναι προγραμματισμένο να διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, με τους εθελοντές να ελπίζουν πως μέχρι τότε θα έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον 33χρονο γιατρό.

Εν τω μεταξύ, οι εθελοντές τονίζουν πως θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα που έχουν για να βρεθεί ο αγνοούμενος. «Αν προκύψει κάποιο στοιχείο μπορεί να καθίσουμε περισσότερο, αρκεί να βρούμε τον Αλέξη», δήλωσε ο κ. Ράμος.<

Πηγή: iefimerida.gr