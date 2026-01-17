Ληστεία σε ξενοδοχείο στον Πειραιά – Συνελήφθη ένας ανήλικος

Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (16/1) σε ξενοδοχείο στην συμβολή της οδού Δυοβουνιώτη και με την Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειραιά, κοντά στο πάρκο του ΣΕΦ.

Δύο νεαροί δράστες εισέβαλαν στην επιχείρηση και αφού απείλησαν και ακινητοποίησαν την 41χρονη υπάλληλο στην ρεσεψιόν, υπό την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, της αφαίρεσαν από το ταμείο 3.500 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από την Αστυνομία στην γύρω περιοχή και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην συμβολή των οδών Ζαΐμη και Γιαννοπούλου, στην περιοχή του Γηπέδου Καραϊσκάκη, ένας 17χρονος ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν ένας τους δράστες, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Πηγή: new247.gr