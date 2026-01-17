Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

«Η ημερομηνία για συνάντηση με τον Ερντογάν δεν έχει κλειδώσει, ευεπλιστούμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο. Ο καθένας έχει διαφορετική οπτική το τι πρέπει να λύσουμε», ανέφερε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Για την φρεγάτα «Κίμων» σχολίασε:

«Ήταν μια μέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης, ήταν η πρώτη από τις 4 φρεγάτες. Μια προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης. Αποκτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού για να είμαστε ασφαλείς. Οι επενδύσεις στην Άμυνα γίνονται για να προβάλλουμε την αποτρεπτική μας ισχύ. Οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με το 2019, όπως τις παραλάβαμε. Υπάρχει και αλλαγή φιλοσοφίας για τα στελέχη των Ε.Δ. Μου έκανε εντύπωση στον «Κίμωνα» οι νέοι»



Με αφορμή τις δηλώσεις Ράμα ο πρωθυπουργός απάντησε: «Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο, μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα, νομίζω το κατάλαβε, έκανε χοντράδα».

Για τους αγρότες είπε: «Θα τους υποδεχθώ θα τους ακούσω αλλα το πλαίσιο των παρεμβάσεων έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα». Υπενθύμισε δε όσα έχουν δοθεί.

«Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε νωρίτερα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το αντιμετωπίζουμε τώρα», είπε.

Για τον κ. Ανεστίδη δεν θέλησε να απαντήσει αλλά γενικά είπε πως «κάποιοι χρησιμοποιούν τα 10 δευτερόλεπτα του TikTok».

«Υπάρχει παραφιλολογία για το θέμα του εμβολίου. Κανείς σοβαρός επιστήμονας δεν εισηγείται εμβόλιο γιατί θα γίνει ενδημική. Αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του COVID είναι υπέρμαχοι του εμβολίου για τα κρούσματα ευλογιάς», είπε σε άλλο σημείο για το ζήτημα της ευλογιάς.

«Μείωση των άμεσων φόρων σημαίνει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι στο τέλος του μήνα», είπε κατόπιν.

«Γίνεται λόγος για το μοσχάρι. Έχει αυξηθεί παγκόσμια η τιμή του. Το να πει κανείς φταίει η κυβέρνηση… Έχει σημασία να δούμε πού μπορούμε να παρέμβουμε και πού όχι», σχολίασε σε άλλο σημείο.

Πηγή: newsbomb.gr