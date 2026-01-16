Τι ψάχνουν οι Αρχές στην υπόθεση του 25χρονου Γιώργου που βρέθηκε νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή (vid)

Με τον πιο οδυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στην αναζήτηση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περιοχή του Αμαρουσίου στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Το πτώμα του εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης σε μια ψηλή, ημιτελή οικοδομή που στέκει εγκαταλελειμμένη εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Το κτίριο βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, σε σημείο ψηλά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

​Τον 25χρονο εντόπισε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες έπειτα από αίτημα των συγγενών του, κάνοντας γνωστή τη θλιβερή είδηση με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

"Μετά από αίτημα στις 15/1/2026 της οικογένειας του αγνοούμενου Γ.Κ. από τις 12/1/2026 η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε παρέχοντας ειδικά συνεργεία έρευνας για τον εντοπισμό του. Μετά από ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων από τον κο Κρανιδιώτη Νικόλαο και νέο επίσημο μέλος της ομάδας μας καταφέραμε και εντοπίσαμε εντός 3 ωρών την σορό του αγνοούμενου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους.", αναφέρει η ομάδα Anubis.

​Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι Αρχές εικάζουν ότι ο θάνατος προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να εξακριβωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για άλλη αιτία.

Η ανάρτηση του αδερφού του 25χρονου

Ο αδερφός του 25χρονου μία μέρα μετά την εξαφάνισή του, είχε δημοσιεύσει ανάρτησή του σε ομάδα του Facebook, κάνοντας δημόσια έκκληση για βοήθεια.

Σε αυτήν έγραφε: "Ο αδερφός μου αγνοείται και είχε φύγει με το συγκεκριμένο αμάξι Toyota Avensis 1999 γκρι με πινακίδα: ΥΗΧ7726. Απογοητεύομαι και μόνο που καταλήγω να γράφω εδώ, μήπως τυχόν και βρεθεί το αμάξι, ώστε να ξεκινήσει από κάπου η έρευνα. Τελευταία φορά το είδαμε στο Άλσος Συγγρού στο Μαρούσι, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και ώρα 8 το πρωί. Το αυτοκίνητο έχει μια χαρακτηριστική λακούβα στο καπό (μπροστά και αριστερά). Ευχαριστώ για τον χρόνο σας".

Πηγή: thetoc.gr