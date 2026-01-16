Γνωστό μοντέλο που έβγαινε σε εκπομπές σε σπείρα που διέπραττε ένοπλες ληστείες (vid)

Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από αστυνομική σειρά, με δεκάδες ένοπλες επιθέσεις μέσα σε λίγους μήνες, κουκουλοφόρους δράστες, κλεμμένα οχήματα και «καβάτζες» όπλων, αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας στη Δυτική Αττική.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται, σύμφωνα με τις Αρχές, βρίσκεται και γνωστό μοντέλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις αρχές Αυγούστου έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025, οργανωμένη ομάδα πραγματοποιούσε συστηματικές ληστείες σε πρατήρια καυσίμων, περίπτερα και μίνι μάρκετ σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Οι επιθέσεις γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά μεταμεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι υπάλληλοι ήταν μόνοι τους και η κίνηση περιορισμένη.

Οι δράστες εμφανίζονταν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορώντας κουκούλες, μάσκες full face και γάντια, ενώ απειλούσαν τα θύματά τους με πυροβόλα όπλα και μαχαίρια. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν δίστασαν να πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής τους υπαλλήλους, ασκώντας έντονη ψυχολογική πίεση, ενώ σε μία από τις ληστείες καταγράφηκε και τραυματισμός θύματος από μαχαίρι.

Η έρευνα των αστυνομικών, μέσα από καταθέσεις, ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και παρακολούθηση της δράσης της ομάδας, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους. Άλλοι αναλάμβαναν τις ένοπλες επιθέσεις, άλλοι τις μεταφορές με οχήματα που άλλαζαν συχνά, ενώ υπήρχαν και πρόσωπα που φέρονται να παρείχαν μέσα, χώρους απόκρυψης και υποστήριξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε ορισμένες ληστείες τον ρόλο του οδηγού είχε γυναίκα που δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ. Τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις φέρονται να ανήκαν στην ίδια, ενώ ένα από αυτά κατασχέθηκε στο πλαίσιο των ερευνών.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές των Αχαρνών, των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου. Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων και των ερευνών σε οικίες, εντοπίστηκαν –μεταξύ άλλων– πυροβόλο όπλο, μαχαίρια, ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί στις ληστείες, κινητά τηλέφωνα και οχήματα που φέρονται να αποτελούσαν μέσα τέλεσης των εγκλημάτων.

Από την έως τώρα έρευνα, στις αποδιδόμενες πράξεις περιλαμβάνονται τουλάχιστον 12 ληστείες σε πρατήρια καυσίμων και καταστήματα, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 8.900 ευρώ, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή της ομάδας και σε άλλες υποθέσεις.

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