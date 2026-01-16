Η περιπέτεια Έλληνα που πήγε διακοπές στην Αυστραλία, χτύπησε και έχει κάτω από 5% πιθανότητες να ξαναπερπατήσει

Πολύ δύσκολες ώρες περνά ένας νεαρός Έλληνας που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ κολυμπούσε στην παραλία Cottesloe της Αυστραλίας. Πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος ενώ οι γιατροί του δίνουν κάτω από 5% πιθανότητες να περπατήσει ξανά.

Ο 28χρονος Γιάννης Βιδινιώτης ταξίδεψε για διακοπές την περίοδο των Γιορτών από την Αθήνα στο Περθ για να επισκεφθεί συγγενείς του. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πήγαν να κολυμπήσουν στη διάσημη παραλία Cottesloe. Ο Γιάννης είχε φτάσει στο Περθ μόλις δύο μέρες νωρίτερα.

Την ώρα που κολυμπούσε όμως, χτύπησε το κεφάλι του με αποτέλεσμα να υποστεί σπασμένη κλείδα και κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, τραύματα που μπορεί να είναι μοιραία για την υγεία του.

"Αυτή είναι η πιο δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η οικογένειά μας", δήλωσε η εξαδέρφη Αριστέα Καζαντζίδου.

Και περιέγραψε: "Ο Γιάννης μπήκε στο νερό νιώθοντας ασφαλής - την επόμενη στιγμή που τον είδα, επέπλεε μπρούμυτα. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο γρήγορα θα άλλαζαν όλα".

Η Αριστέα έβγαλε τον Γιάννη από το νερό και αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ. Ένας περαστικός ονόματι Λόιντ, αναισθησιολόγος, έσπευσε να βοηθήσει, μαζί με ναυαγοσώστες από την παραλία Cottesloe που του παρείχαν κρίσιμη επείγουσα φροντίδα. Παραϊατρικό προσωπικό από το St John έφτασε επίσης άμεσα και συνέχισε την σωτήρια φροντίδα στο σημείο.

"Δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε αρκετά τον γιατρό, τους ναυαγοσώστες και τους παραϊατρικούς", είπε η εξαδέλφη του 28χρονου. "Οι πράξεις τους έδωσαν στον Γιάννη τις ελάχιστες πιθανότητες που έχει".

Ο Γιάννης μεταφέρθηκε στο Βασιλικό Νοσοκομείο Περθ, όπου αναμένεται να παραμείνει για τουλάχιστον έξι εβδομάδες υπό εντατική ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί έχουν ενημερώσει ότι μόλις σταθεροποιηθεί, θα αντιμετωπίσει ένα εξάμηνο πρόγραμμα αποκατάστασης στο Νοσοκομείο Fiona Stanley, με επίκεντρο την εντατική φυσικοθεραπεία και τη νευρολογική ανάρρωση.

"Το προσωπικό, οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο Βασιλικό Νοσοκομείο Περθ ήταν εξαιρετικοί", επίσης επίσης η κυρία Αριστέα Καζαντζίδη, προσθέτοντας ότι "η συμπόνια, οι δεξιότητές τους και η αφοσίωσή τους μας έχουν βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις πιο σκοτεινές μέρες".

Δυστυχώς όμως, οι ειδικοί ιατροί έχουν διαπιστώσει τη σοβαρότητα των τραυματισμών του 28χρονου και έχουν ενημερώσει την οικογένεια ότι η πιθανότητα να περπατήσει ξανά είναι μικρότερη από 5%.

Το ατύχημα που έπαθε ο 28χρονος αποτελεί μια "υπενθύμιση ότι οι παραλίες του Περθ, όσο ήρεμες κι αν φαίνονται, μπορεί να είναι επικίνδυνες" είπε επίσης η εξαδέλφη του, σημειώνοντας ότι "θέλουμε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τις παραλίες μας, αλλά και να κατανοούν πόσο γρήγορα μπορούν να πάνε στραβά τα πράγματα".

"Together for Ioannis"

Η αντίδραση της Ελληνικής Κοινότητας Δυτικής Αυστραλίας ήταν άμεση. Πολύ γρήγορα ξεκίνησαν εκστρατεία χρηματοδότησης των ιατρικών εξόδων για τον 28χρονο μέσω της πλατφόρμας GoFundMe. Τα ιατρικά έξοδα και τα έξοδα αποκατάστασης και μακροχρόνιας φροντίδας αναμένεται να είναι πολύ υψηλά ενώ ως ξένος επισκέπτης στην Αυστραλία, το οικονομικό βάρος θα είναι σημαντικό.

Για την εξαδέλφη του όμως, αυτή "η υποστήριξη από την κοινότητα είναι συγκλονιστική. Κάθε δωρεά, κάθε μήνυμα, μας υπενθυμίζει ότι ο Γιάννης δεν δίνει αυτή τη μάχη μόνος του".

Η οικογένεια έχει ζητήσει, όπου είναι δυνατόν, από την ευρύτερη κοινότητα της Δυτικής Αυστραλίας να υποστηρίξει την εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την ασφάλεια στις παραλίες.

Πηγή: thetoc.gr