Πλακιάς: «Θα συμμαχήσω και με τον διάβολο για να μπουν φυλακή οι υπεύθυνοι - Το λάθος της Καρυστιανού»

Τους λόγους για τους οποίους δεν συντάσσεται με τη Μαρία Καρυστιανού παρότι μαζί ξεκίνησαν τον μεγάλο αγώνα για την δικαίωση των παιδιών τους, εξήγησε ο Νίκος Πλακιάς, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν διαφωνεί με την επιλογή της, αλλά με τη χρονική στιγμή που επέλεξε.

Όπως χαρακτηριστικά είπε στην εκπομπή «10 Παντού» του Open «τα Τέμπη δεν είναι μόνο ο Πλακιάς, η Καρυστιανού και οι πιο γνωστοί συγγενείς. Είναι όλοι όσοι δίνουν μάχη. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που ακούγονται ότι η κα Καρυστιανού έχει στόχο να εξαργυρώσει πολιτικά τη συμπάθεια του κόσμου ούτε με αυτό που λένε ότι εκμεταλλεύεται τον θάνατο του παιδιού της. Σε καμία περίπτωση.

Ψάχνει έναν τρόπο να διεκδικήσει δικαίωση για το παιδί της, εδώ όμως πρέπει να διαχωρίσουμε τον ενικό από τον πληθυντικό. Είναι για το παιδί της, όχι για τα παιδιά μας. Τα δικά μου παιδιά μπορώ να τα εκπροσωπήσω εγώ και το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα θύματα και τους συγγενείς τους. Είναι πολύ θεμιτό όμως να προσπαθεί για το παιδί της. Ο πληθυντικός είναι αυτός που ενοχλεί και εμένα και άλλους συγγενείς από την αρχή αυτής της ιστορίας γιατί δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπήσει τα 57 θύματα. Δεν μπορεί κανείς να σηκώσει αυτό το βάρος».

Εξηγώντας γιατί διαφωνεί με την επιλογή της να μπει στον στίβο της πολιτικής, τόνισε ότι «δεν διαφωνώ με την επιλογή αυτή. Αλλά θεωρώ λανθασμένη τη στιγμή που το κάνει. Βρισκόμαστε έναν μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών και δύο μήνες πριν την έναρξη της δίκης και πλέον μιλάμε για την κυρία Καρυστιανού και την πολιτικοποίησή της αντί να μιλάμε για τη δίκη. Θεωρώ ότι έπρεπε πρώτα να πάμε στο δικαστήριο και αν βλέπαμε ότι δεν αποδίδονταν ευθύνες εκεί που έπρεπε, τότε γιατί όχι».

Κλείνοντας, ο κ. Πλακιάς είπε ευθέως ότι θα σκεφτεί και ο ίδιος να ακολουθήσει τον δρόμο της πολιτικοποίησης αν δει ότι η Δικαιοσύνη δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.

«Εμένα η ζωή μου καταστράφηκε σε 12 λεπτά, δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι θα κάνω στο μέλλον. Αν θα μπορώ να σηκωθώ όρθιος. Είμαστε χειρότερα από ότι τον πρώτο χρόνο. Προφανώς όμως και δεν αποκλείω την πολιτικοποίηση όπως δεν την αποκλείουν και άλλοι συγγενείς. Αν δω ότι δεν υπάρχει Δικαιοσύνη, θα συμμαχήσω και με τον διάβολο. Αρκεί να κλείσω φυλακή τους υπεύθυνους».

Πηγή: ethnos.gr