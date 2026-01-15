Ανησυχία με δήλωση του Αιμίλιου Χειλάκη: «Έχω ένα πρόβλημα υγείας, είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε στην εκπομπή «Happy Day» ότι ο νέος χρόνος τον βρήκε με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, για το οποίο όμως δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μη με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δεν θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά», αποκάλυψε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο έγινε αφηγητής, με τον ίδιο να σημειώνει: «Εγώ διάβασα ένα βιβλίο, ρωτήστε εκείνον που το έγραψε. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που το διάβασε. Υπάρχει μια σχέση κοινωνική με έναν άνθρωπο που εκτιμώ, κι εκείνος με εκτιμά, και υπάρχει και οικογενειακή σχέση, αλλά δεν σημαίνει κάτι παραπέρα. Έχω απαντήσει στην ερώτηση αν θα κατέβω στην πολιτική και έχω πει όχι».