Έγινε δεκτή η παραίτηση της Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών - Η ανακοίνωση του Δ.Σ

Μετά τον χθεσινό πόλεμο ανακοινώσεων, τα μέλη του ΔΣ ενημέρωσαν πως και τυπικά η Καρυστιανού παύει από πρόεδρος του συλλόγου καθώς έγινε αποδεκτή η παραίτησή της.
Ετσι προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.
Η ανακοίνωση του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»
Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:
- Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της
- Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος
- Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
- Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:
- Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
- Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
- Ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Τα μέλη του ΔΣ
- Παύλος Ασλανίδης
- Ελένη Βασάρα
- Μιρέλα Ρούτσι
- Βασίλης Παυλίδης
- Αναστάσιος Ταχμαζίδης
Πηγή: iefimerida.gr