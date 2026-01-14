Ερέτρια: Συνελήφθησαν οι έξι ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου - Του έστησαν ενέδρα, νοσηλεύεται στο «Αγία Σοφία»

Συνελήφθησαν οι έξι ανήλικοι μαθητές Γυμνασίου που επιτέθηκαν σε 16χρονο μαθητή στην Ερέτρια, ο οποίος μεταφέρθηκε στο στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» μετά τον άγριο ξυλοδαρμό.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, οδηγώντας συνολικά στις συλλήψεις των νεαρών δραστών μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Σύμφωνα με το eviathema, το προφίλ των συλληφθέντων προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μαθητές Γυμνασίου. Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, η ομάδα των δραστών αποτελείται από τέσσερις 16χρονους και δύο 15χρονους. Η έρευνα των αρχών έριξε φως και στα αίτια της επίθεσης, αποκαλύπτοντας ότι δεν επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό, αλλά για προσχεδιασμένη ενέργεια με κίνητρο την εκδίκηση.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, σε προγενέστερο χρόνο το θύμα είχε εμπλακεί σε καυγά με έναν εκ των δραστών. Το απόγευμα της Τρίτης, η παρέα των έξι νεαρών αποφάσισε να εντοπίσει τον μαθητή της Α’ Λυκείου για να λύσουν τις διαφορές τους με τη βία.

Η συνάντηση κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος δέχτηκε σφοδρά χτυπήματα από την ομάδα των ανηλίκων. Το θύμα παραμένει για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου οι γιατροί παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του, έχοντας διαγνώσει σοβαρά τραύματα στην περιοχή του προσώπου και της γνάθου.

Παράλληλα με τους έξι ανήλικους δράστες, αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται και οι γονείς τους, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται είναι βαριά και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: iefimerida.gr