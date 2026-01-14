Εξαφάνιση 16χρονης: Μαθητές την προσέγγισαν στου Ζωγράφου - «Της μιλήσαμε, αλλά εκείνη έφυγε»

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την 16χρονη η οποία η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα πριν από έξι ημέρες.

Δύο ανήλικα παιδιά φέρεται χθες αργά το απόγευμα να εντόπισαν την 16χρονη στην περιοχή του Ζωγράφου και δείχνοντας τα κινητά τους τη ρώτησαν αν είναι το κορίτσι στη φωτογραφία που κυκλοφορεί και αναζητούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜEGA η ίδια έχοντας στα χέρια της δύο σακούλες από σούπερ μάρκετ και όταν οι ανήλικοι την πλησίασαν, εκείνη τράπηκε σε φυγή.

«Είχαμε πάει με κάποιους φίλους μου στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε και είδαμε την κοπέλα που έπαιζαν τα κανάλια», δήλωσε ο ένας νεαρός και συνέχισε: «Αμέσως καταλάβαμε είχε πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το πρόσωπο που αγνοείται. Την είδαμε να ψωνίζει πολλά πράγματα και περιμέναμε απ' έξω. Όταν βγήκε την ακολουθήσαμε και σε κάποιο σημείο της φωνάξαμε και γύρισε λέγοντας στα αγγλικά «δεν μιλάω ελληνικά». Της δείξαμε τη φωτογραφία της που υπάρχει στο διαδίκτυο, την κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο και απομακρύνθηκε χωρίς καμία βιασύνη».

Είχε προσπαθήσει ξανά να εξαφανιστεί - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα πριν από έξι ημέρες. Το επίκεντρο των ερευνών έχει πλέον μεταφερθεί στην Αθήνα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η ανήλικη έχει φύγει από τη χώρα.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για τη ζωή της έρχονται στο φως, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η 16χρονη φέρεται να είχε προσπαθήσει να φύγει άλλες 2 φορές στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρώτη φορά δεν μπήκε στο μετρό, με αποτέλεσμα να τρέξουν οι καθηγητές της και να την σύρουν μέσα στο βαγόνι.

Τη δεύτερη φορά δεν ακολούθησε τους καθηγητές της στην πύλη του αεροδρομίου, τη στιγμή που ήταν να επιστρέψουν πίσω στην Πάτρα.

Πηγή: cnn.gr