Όλο και πιο πεινασμένα τα άγρια ζώα - Λύκος εμφανίστηκε να περιπλανιέται σε δρόμο στο Χαϊδάρι (vid)

Αναστάτωση επικρατεί στο Χαϊδάρι μετά την εμφάνιση ενός λύκου στο Ποικίλο Όρος δίπλα σε κατοικημένη περιοχή με τον δήμο της περιοχής να εφιστά την προσοχή των πολιτών.

Ο δήμος Χαϊδαρίου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρέχει σχετικές οδηγίες στην περίπτωση που κάποιος πολίτης βρεθεί αντιμέτωπος με λύκο.

Μάλιστα, υπάρχει και βίντεο στο οποίο εμφανίζεται το άγριο ζώο να περπατά δίπλα σε αυτοκίνητα στο Δαφνί..

Η ανακοίνωση του Δήμου Χαϊδαρίου

«Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει πως το Δασαρχείο Αιγάλεω επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός λύκου στην περιοχή του Ποικίλου Όρους, μετά από αναφορά του Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου “Δαφναίος Απόλλων” αλλά και αίτημα του Δήμου προς το Δασαρχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά την επιβεβαίωση στάλθηκε προς τον Δήμο Χαϊδαρίου επιστολή με οδηγίες, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν από ενδεχόμενους κινδύνους.

Αναλυτικά οι οδηγίες:

-Απαγορεύεται η παροχή τροφής (όπως και σε όλα τα είδη της άγριας πανίδας)

-Απαγορεύεται η εγκατάλειψη νεκρών ζώων και ζωικών υπολειμμάτων σε Δάση και Δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα κοντά σε εγκαταστάσεις, οικίες, στάνες κ.α.

-Σε βόλτες των σκύλων με τον ιδιοκτήτη τους στην ύπαιθρος, θα πρέπει να προκαλείται κάποιος θόρυβος για να δηλώνεται η παρουσία ανθρώπων που τα συνοδεύουν.

-Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο/λύκους και όταν το ζώο/α είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 50 μέτρα, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του/τους (συχνά παρατηρούν τους ανθρώπους από περιέργεια και όχι επιθετική διάθεση) και ποτέ δεν προσεγγίζουμε τα ζώα. Καλούμε το σκύλο μας κοντά μας.

Σε περίπτωση όπου ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής. Σε περιπτώσεις ή περιόδους όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά συχνών εμφανίσεων λύκων σε μια περιαστική περιοχή, δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο. Προφανώς αυτό συνίσταται ως επιθυμητό μέτρο ασφάλειας και για άλλους συνηθέστερους και πιο κοινούς καθημερινούς κινδύνους.

Επίσης παρακαλούνται οι πολίτες για την άμεση ενημέρωση του Δασαρχείου σε περίπτωση παρουσίας λύκου, καθώς – όπως αναφέρει η υπηρεσία – παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται φωτογραφίες ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να έχει ενημερωθεί το Δασαρχείο.

Τηλέφωνο Δασαρχείου: 2105982315»