Σοφία, Χρήστος, Μαγκέντ: Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν να σώσουν ζωές, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ

Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν είναι απλώς αριθμοί στο ημερολόγιο. Είναι σημεία τομής. Στιγμές όπου η προσφορά συναντά την απώλεια. Στην ιστορία του ΕΚΑΒ, τα δυστυχήματα – και κυρίως εκείνα με τα ελικόπτερα αεροδιακομιδών – χαράχτηκαν βαθιά στις ζωές όσων έμειναν πίσω.

Γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες και πιλότοι που έφυγαν για να σώσουν ανθρώπους και δεν επέστρεψαν ποτέ. Η σημερινή ημέρα, 14 Ιανουαρίου, «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη» αποτελεί για τους διασώστες, τους νοσηλευτές και του ιατρούς του ΕΚΑΒ μια ημέρα μνήμης και συγκίνησης. Το ΕΚΑΒ τιμά τους εργαζομένους του, που έχασαν τη ζωή τους.

Ανάμεσά τους, η Σοφία Μπεφόν, ο Χρήστος Αντύπας, ο Μαγκέντ Σαφάντι, διασώστες και γιατροί που βρέθηκαν εκεί όπου τελειώνει το καθήκον και αρχίζει η αυταπάρνηση.

Δεν ήταν απλώς ονόματα σε ένα χρονολόγιο τραγωδιών, αλλά άνθρωποι που πλήρωσαν με τη ζωή τους την αποστολή να σώζουν τις ζωές των άλλων.

Πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ ανοιχτά του Σουνίου

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2001: Ελικόπτερο του ΕΚΑΒ συντρίβεται εν μέσω κακοκαιρίας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Σουνίου, παρασύροντας στον θάνατο και τους πέντε επιβαίνοντες.

Νεκροί είναι οι:

Σοφία Μπεφόν, ιατρός Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ

Γιώργος Λεβεντζώνης, νοσηλευτής του ΕΚΑΒ

Antonio Vacarri, κυβερνήτης

Παναγιώτης Καταβέλης, συγκυβερνήτης

Αγαπητός Βαρκάδος, ασθενής



Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου εντοπίζονται πέντε ημέρες αργότερα, ενώ πολλούς μήνες μετά βρίσκεται μόνο η σορός της γιατρού Σοφίας Μπεφόν, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Χανιά της Κρήτης.

Είναι η πρώτη μεγάλη απώλεια που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στις πτήσεις διάσωσης.

Πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στην Ανάφη

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2002: Μόλις ενάμιση χρόνο αργότερα, νέο πλήγμα. Ελικόπτερο του ΕΚΑΒ τύπου Agusta A109, που εκτελεί αποστολή αεροδιακομιδής, συντρίβεται λίγο μετά την απογείωσή του στο όρος Βίγλα της Ανάφης.

Το ελικόπτερο αναχωρεί από τη Ρόδο στις 00:50, παραλαμβάνει από την Ανάφη την 62χρονη Άννα Δαμίγου, η οποία πάσχει από θρόμβωση, και απογειώνεται στις 02:10 για την επιστροφή. Λίγα λεπτά αργότερα χάνονται τα ίχνη του.

Νεκροί είναι οι:

Χρήστος Αντύπας, ιατρός του ΕΚΑΒ

Ελευθέριος Φερεντίνος, διασώστης του ΕΚΑΒ

Βασίλειος Χαμτζίδης, κυβερνήτης

Στεφάν Μάγιερ, συγκυβερνήτης

Άννα Δαμίγου, ασθενής



Τα συντρίμμια εντοπίζονται πέντε ώρες αργότερα στα βουνά της Ανάφης, μετά από εκτεταμένες έρευνες με εναέρια και θαλάσσια μέσα.

Πτώση ελικοπτέρου νότια της Ικαρίας

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2003: Η τρίτη πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ σημειώνεται στις 11 Φεβρουαρίου 2003, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ικαρίας, κατά τη διάρκεια αποστολής.

Τέσσερις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους:

Ευστράτιος Φωτιάδης, κυβερνήτης

Ηλίας Λέντης, συγκυβερνήτης

Μαγκέντ Σαφάντι, ιατρός

Ιωάννης Κουρούλης, διασώστης



Το ελικόπτερο εντοπίζεται 16 ημέρες αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου 2003, σε βάθος 78 μέτρων, κοντά στον φάρο της Ικαρίας.

Η αναμονή, η αγωνία και τελικά η επιβεβαίωση της απώλειας αφήνουν βαρύ αποτύπωμα.

Τροχαίο με ασθενοφόρο στην Κρήτη

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012: Δέκα χρόνια αργότερα, μία άλλη τραγωδία σημειώνεται. Αυτή τη φορά στην άσφαλτο. Στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα, τυλίγεται στις φλόγες.

Δύο άτομα βρίσκουν φρικτό θάνατο:

Δημήτρης Βουρβαχάκης, διευθυντής του ΕΚΑΒ Κρήτης

Βαγγέλης Κελαράκης, διασώστης και εκπρόσωπος των εργαζομένων

Ένα δυστύχημα που συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα.

Τροχαίο με μηχανή του ΕΚΑΒ στις Τζιτζιφιές

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025: Ο 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ Δημήτρης Μητρόπουλος, οδηγώντας μηχανή του ΕΚΑΒ και κατευθυνόμενος σε περιστατικό, εμπλέκεται σε τροχαίο με αυτοκίνητο στην οδό Επαμεινώνδα, στις Τζιτζιφιές Καλλιθέας.

Μεταφέρεται στο νοσοκομείο με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Για 47 ημέρες δίνει μάχη για τη ζωή του. Παρά τις εκκλήσεις για αίμα και την τεράστια κινητοποίηση, υποκύπτει στα τραύματά του στις 18 Οκτωβρίου 2025.

Οι διαδρομές τους μπορεί να σταμάτησαν απότομα.

Όμως η προσφορά τους συνεχίζει να υπάρχει σε κάθε ζωή που σώθηκε, σε κάθε ασθενοφόρο που φτάνει εγκαίρως, σε κάθε ελικόπτερο που απογειώνεται σήμερα με μεγαλύτερη γνώση και μεγαλύτερη ευθύνη.

Δημήτρης Βουρβαχάκης, Βαγγέλης Κελαράκης, Δημήτρης Μητρόπουλος. Δεν ήταν απλώς εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ.

Ήταν άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή μέχρι το τέλος. Που έβαλαν τη ζωή των άλλων πάνω από τη δική τους.

Και αυτό, όσο κι αν δεν γράφεται σε καμία αναφορά, είναι ο ορισμός της προσφοράς.

Πηγή: ygeiamou.gr