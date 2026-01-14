Τέλος το ΣΔΟΕ: Από τον Μάρτιο έρχεται το ΔΕΟΣ

Ποδαρικό στις 16 Μαρτίου το αναβαπτισμένο ΣΔΟΕ, το οποίο εντασσόμενο στην ΑΑΔΕ αποκτά την ονομασία Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, δηλαδή ΔΕΟΣ.

Η νέα υπηρεσία, που θα λειτουργεί ως Γενική Διεύθυνση, αλλάζει όλο το οργανόγραμμα του ελεγκτικού μηχανισμού, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα βρίσκεται εν δράσει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Αν και η μεθοδολογία των ελέγχων έχει ξεφύγει από τα παλιά, δηλαδή επιτόπιο ξεσκόνισμα βιβλίων και στοιχείων, έχοντας μπει προ πολλού σε περιβάλλον ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων κι έπεται η συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης, το ζητούμενο είναι η ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, με... Ράμπο υψηλών προσόντων.

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το νέο ΔΕΟΣ θα περιλάβει όλες τις... βαρβάτες υποθέσεις. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, αποστολή του είναι:

-Ο εντοπισμός, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεγάλης φοροδιαφυγής και δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών.

-Η διεξαγωγή ερευνών, ελέγχων πρόληψης και δίωξης, εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και μερικών επιτόπιων ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και τον κολασμό της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής καθώς και κάθε φαινομένου απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

-Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της δασμοφοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης, καθώς επίσης και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, του κοινωνικού συνόλου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

-Η διασφάλιση της συνεργασίας με ελεγκτικές ή διωκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, απάτης και παρατυπίας και λοιπών εστιών οικονομικού εγκλήματος, που είναι συναρμόδιες ή εμπλεκόμενες σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

-Ο συντονισμός, η ανάπτυξη, η παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε πολυμερές και διμερές διακρατικό επίπεδο στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

-Η συνεχής βελτίωση και απλούστευση: των λειτουργικών διαδικασιών των Υπηρεσιών της ΓΔ ΔΕΟΣ, μέσω της καταγραφής και προτυποποίησης αυτών, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την ηλεκτρονικοποίησή τους.

Η διεθνής συνεργασία

Η δραστηριότητα της νέας υπηρεσίας δεν θα περιοριστεί εντός των συνόρων. Προβλέπεται συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως EUROPOL, INTERPOL, SELEC, OLAF, WCO) σε υποθέσεις κάθε μορφής λαθρεμπορίου και διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, η κατάρτιση και η αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων από τα τελωνεία όλης της Επικράτειας στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors), όπως επίσης η μέριμνα για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Αμοιβαίας Συνδρομής από και προς τις διωκτικές αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τρίτων χωρών, που διαβιβάζονται μέσω EUROPOL και INTERPOL και άλλων φορέων.

Πηγή: iefimerida.gr