Με συστήματα περασμένων δεκαετιών η εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα: Καταπέλτης το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR

Τα παρωχημένα συστήματα επικοινωνιών που εξακολουθούν να στηρίζουν τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο του πορίσματος για την αναστολή λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Διερεύνησης, το εκτεταμένο μπλακάουτ επικοινωνιών δεν προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση ή εξωτερική παρεμβολή, αλλά από τη δυσλειτουργία παλαιάς τεχνολογίας συστημάτων που δεν υποστηρίζονται πλέον από τους κατασκευαστές τους και δεν διαθέτουν σύγχρονα εργαλεία ελέγχου και διάγνωσης βλαβών.

Το πόρισμα λειτουργεί έτσι ως σαφής προειδοποίηση. Υπογραμμίζει ότι η καθυστέρηση στη μετάβαση σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές επικοινωνίας αυξάνει τον κίνδυνο επανάληψης παρόμοιων περιστατικών. Γι’ αυτό και εισηγείται την επιτάχυνση της αντικατάστασης των παλιών συστημάτων με νέα, σύγχρονα δίκτυα, την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, καθώς και τη βελτίωση της εποπτείας των κρίσιμων συχνοτήτων.

«Ψηφιακός θόρυβος» και ανεξέλεγκτοι πομποί

Το πρωί της 4ης Ιανουαρίου, λίγο πριν τις 9, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας άρχισαν να διαπιστώνουν έντονο και συνεχή θόρυβο στις συχνότητες επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Οι επικοινωνίες, τόσο με τα αεροπλάνα όσο και μεταξύ των κέντρων ελέγχου και των αεροδρομίων, έγιναν εξαιρετικά δύσκολες ή και αδύνατες. Ακόμη και οι εφεδρικές και οι συχνότητες έκτακτης ανάγκης επηρεάστηκαν, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη εικόνα γενικευμένης αστοχίας του συστήματος.

Όπως εξηγεί το πόρισμα, η αιτία του προβλήματος ήταν η εμφάνιση ενός είδους «ψηφιακού θορύβου». Με απλά λόγια, διαφορετικές συσκευές και γραμμές επικοινωνίας που πρέπει να λειτουργούν με απόλυτο συγχρονισμό έχασαν τον κοινό τους ρυθμό.

Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε παλιά συστήματα, ορισμένοι πομποί μπορεί να ενεργοποιηθούν μόνοι τους και να αρχίσουν να εκπέμπουν συνεχώς, χωρίς ανθρώπινη εντολή. Αυτό ακριβώς συνέβη, με αποτέλεσμα να «γεμίσουν» οι συχνότητες με θόρυβο και να μπλοκαριστούν οι κανονικές συνομιλίες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε επειδή τα συγκεκριμένα συστήματα δεν παρέχουν στους τεχνικούς τη δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο τι ακριβώς συμβαίνει.

Δεν υπάρχουν αναλυτικά αρχεία καταγραφής, ούτε πλήρης εικόνα της λειτουργίας από άκρη σε άκρη του δικτύου. Έτσι, ενώ από την πλευρά του τηλεπικοινωνιακού παρόχου τα κυκλώματα φαίνονταν τυπικά «ενεργά», στην πράξη η επικοινωνία είχε καταρρεύσει. Η διάγνωση του προβλήματος καθυστέρησε και η αποκατάσταση ήρθε μόνο όταν έγινε συνολική επανεκκίνηση και επανασυγχρονισμός του δικτύου.

Zero rate για να μη συμβεί το χειρότερο

Για λόγους ασφάλειας πτήσεων, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην αναστολή απογειώσεων και στην επιβολή μηδενικής χωρητικότητας στον ελληνικό εναέριο χώρο. Την ώρα εκείνη δεκάδες αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αέρα και εξυπηρετήθηκαν με ειδικές διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν καταγράφηκε κανένα συμβάν που να θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη αντίδραση των ελεγκτών και των πληρωμάτων.

Η Επιτροπή αποκλείει ρητά το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ή σκόπιμης παρεμβολής. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπήρξε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα, ούτε εκπομπή από εξωτερική πηγή. Αντίθετα, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τεχνική αστοχία υποδομής, η οποία ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο τα όρια και τις αδυναμίες των υφιστάμενων συστημάτων.

Ορισμός τεχνικού συμβούλου

Στον απόηχο του πορίσματος για το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, το οποίο ανέδειξε κρίσιμες αδυναμίες στα συστήματα αεροναυτιλίας και σοβαρά ζητήματα διοικητικής λειτουργίας, εντάσσεται ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από τη EUROCONTROL για την υποστήριξη του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η σχετική συμφωνία επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα με τον Γενικό Διευθυντή της EUROCONTROL Raúl Medina Caballero, με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής των παρεμβάσεων που κρίνονται πλέον επιβεβλημένες μετά τα συμπεράσματα του πορίσματος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο τεχνικός σύμβουλος θα συνδράμει τόσο στη θεσμική αναμόρφωση του τομέα όσο και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, δύο άξονες που το πόρισμα ανέδειξε ως κρίσιμους για την αποκατάσταση της επιχειρησιακής ασφάλειας και της αξιοπιστίας του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Κόλαφος οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα

Ως πλήρη δικαίωση των διαχρονικών καταγγελιών τους χαρακτηρίζουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης για το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, το πόρισμα επιβεβαιώνει ότι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας στη χώρα λειτουργεί με απαρχαιωμένο εξοπλισμό, χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας.

Σύμφωνα με τους Ελεγκτές, η παράθεση του ιστορικού των γεγονότων αποτυπώνει με σαφήνεια τις συνθήκες έντονης πίεσης υπό τις οποίες εργάστηκαν οι βάρδιες το πρωί του συμβάντος, καθώς και το διοικητικό αλαλούμ που επικράτησε. Όπως τονίζουν, η ίδια η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Ελεγκτές στην αναφορά του πορίσματος ότι δεν κατέστη δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της αιτίας του συμβάντος, το οποίο αποδίδεται σε «πληθώρα λόγων». Όπως σημειώνουν, η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την παραδοχή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων λειτουργίας για το σύστημα φωνητικών επικοινωνιών, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της καθημερινής λειτουργίας.

Οι Ελεγκτές υπογραμμίζουν ότι η ασφαλής έκβαση του περιστατικού δεν ήταν αποτέλεσμα διοικητικών χειρισμών, αλλά οφείλεται αποκλειστικά στον επαγγελματισμό των ίδιων και στην απόφαση για επιβολή zero rate, δηλαδή το κλείσιμο του εναέριου χώρου. Όπως αναφέρουν, το πόρισμα καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι η συγκεκριμένη απόφαση απέτρεψε μια ενδεχομένως πολύ σοβαρότερη εξέλιξη.

Παράλληλα, εκφράζουν έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά τα συμπεράσματα του πορίσματος, η Διοίκηση επέλεξε την άμεση επαναφορά των χωρητικοτήτων στο 100%, χωρίς προηγούμενη εκτίμηση ασφάλειας και χωρίς σταδιακή αύξηση. Όπως επισημαίνουν, κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με όσα προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και καθιστά αδύνατη την ασφαλή εξυπηρέτηση της αυξημένης θερινής κίνησης.

Τέλος, οι Ελεγκτές επαναφέρουν το ζήτημα των καθυστερήσεων στην εγκατάσταση των νέων πομποδεκτών VHF, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες διοικητικές αστοχίες, ο εξοπλισμός θα είχε ήδη παραληφθεί και το περιστατικό ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί. Με βάση τα παραπάνω, ζητούν άμεση πολιτική παρέμβαση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να μειωθούν οι χωρητικότητες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων.

Πηγή: protothema.gr