Όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες - Τι θα κάνουν όσοι παραμένουν στα μπλόκα

Περίπου τρεισήμισι ώρες κράτησε η χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτών από μπλόκα, ενώ ο διάλογος θα συνεχιστεί. Την ίδια στιγμή ωστόσο οι αγρότες από σχεδόν 60 μπλόκα - που δεν πήγαν χθες στη συνάντηση - δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και στο τραπέζι είναι η κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα.

Στη χθεσινή συνάντηση στο Μαξίμου- στην όποια προσήλθαν εκπρόσωποι μπλόκων- εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση και έγιναν, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος. Παράλληλα έγινε μία γενικότερη συζήτηση για την αγροτική πολιτική, ενώ θα υπάρξει και συνέχεια.

Ειδικότερα θα ακολουθήσουν δύο νέες συναντήσεις: Αφενός του πρωθυπουργού για τα θέματα της κτηνοτροφίας και της ευλογιάς. Αφετέρου σήμερα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα με αγρότες από την Κεντρική Μακεδονία για ιδιοκτησιακά ζητήματα χωραφιών.

Μετά το πέρας της συνάντησής σε δήλωση του ο πρωθυπουργός μίλησε για έναν «ειλικρινή διάλογο», σημειώνοντας παράλληλα πως «δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία». Παράλληλα έστειλε μήνυμα πως «ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια».

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη πως «δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία». Μίλησε για «ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές».

Αναφορικά με τα μέτρα που αποφασίστηκαν, από την κυβέρνηση σημειώνουν πως οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης οι αγρότες πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όσον αφορά στην επόμενη μέρα ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλο Μαρινάκη. «Έχω πει αρκετές φορές ότι έχουμε εξαντλήσει, ίσως και στη νιοστή, τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας…» σημείωσε. Επεσήμανε ακόμα πως « ήρθε, νομίζω, η στιγμή, να συνεννοηθούμε ότι το να «κόβεις» την Ελλάδα στα δύο, ειδικά μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων, είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι αρχές πρέπει να επιληφθούν».

ΟΙ επόμενες κινήσεις των αγροτών στα μπλόκα

Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων στον Παλαμά της Καρδίτσας. Οι αγρότες από περίπου 60 μπλόκα φαίνεται πως διατηρούν στο τραπέζι την πρόταση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά με τους ίδιους όρους που είχαν τεθεί, δηλαδή δύο επιτροπές 25 και 10 ατόμων. Μάλιστα κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα για να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο θέλουν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας στη Λάρισα, όπως προέκυψε από τη νέα συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής χθες το βράδυ

Πηγή: Ethnos.gr