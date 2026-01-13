Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες - Έρχονται βελτιώσεις, τα 20 θέματα που συζητήθηκαν

Αναμένεται δήλωση του Μητσοτάκη - Για ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση κάνουν λόγο από το Μαξίμου

Περίπου από 3,5 ώρες κράτησε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, με κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για «παραγωγικές και χρήσιμες» συζητήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται βελτιώσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έγινε μια «ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα».

Αναμένεται δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στο επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα.

Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Από το Μαξίμου λένε ότι μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Πηγή: ethnos.gr