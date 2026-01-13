Αγροτικό: Πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση - Γιατί δε θα γίνει και δεύτερη συνάντηση σήμερα στο Μαξίμου

Νέο σχεδιασμό κάνει η κυβέρνηση στο αγροτικό καθώς η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των μπλόκων είπε χθες «όχι» σε συνάντηση στο Μαξίμου

Νέο σχεδιασμό κάνει η κυβέρνηση στο αγροτικό καθώς η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των μπλόκων είπε χθες «όχι» σε συνάντηση στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό. Έτσι τελικά θα γίνει μία μόνο συνάντηση (και όχι δύο όπως αρχικά αναμενόταν) και στο Μαξίμου θα βρεθούν το μεσημέρι εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων από κάποια μόνο μπλόκα (π.χ. στα Πράσινα Φανάρια).

Να σημειωθεί εδώ πως στο Συντονιστικό - που δεν θα πάει στη συνάντηση - είναι αγρότες από 57 μπλόκα, γεγονός που δείχνει πως περιπλέκεται εκ νέου η κατάσταση. Μάλιστα προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση και οι αγρότες στα μπλόκα προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην Αθήνα

Την ίδια στιγμή κυβερνητικές πηγές λένε πως «ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων». Προσθέτουν πως «η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Οι ίδιες πηγές καθιστούν σαφές πως «θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές». Στο κυβερνών κόμμα ενισχύονται οι φωνές που λένε πως θα πρέπει να υιοθετηθεί μια πιο σκληρή γραμμή από τη στιγμή, που έχει ικανοποιηθεί ήδη μεγάλο μέρος των αιτημάτων των αγροτών.

Από το Μαξίμου σημειώνουν πως έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των πληρωμών (φθάνοντας τα 3,8 δισεκατομμύρια), ενώ τονίζουν πως σε συνέχεια όσων έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων. Επίσης ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Από το κυβερνών κόμμα θέλουν να δείξουν πως δεν έχουν ευθύνη για τις τελευταίες εξελίξεις και αναφέρονται σε μία σειρά κινήσεων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα κυβερνητικά στελέχη λένε χαρακτηριστικά «για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές»

Το παρασκήνιο

Η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων είχε πει πως θα μπορούσε να προσέλθει στο διάλογο με δυο αντιπροσωπείες. Η μια θα απαρτιζόταν από 25 μέλη αγροτών και η άλλη από 10 μέλη κτηνοτρόφων αλιέων και μελισσοκόμων.

Από την κυβέρνηση έλεγαν πως μπορούσαν να γίνουν δύο συναντήσεις με συμμετοχή έως 20 ατόμων σε κάθε μία (στην πορεία το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων να ανέβει στα 25). Ωστόσο σχετικά με το ποιους θα δεχτεί τελικά ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε χθες το πρωί πως η πρώτη συνάντηση θα είναι «με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων όπως έχει ζητηθεί» και «η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στην συνάντηση».

Ωστόσο τα μπλόκα που συμμετέχουν στο Συντονιστικό αποφάσισαν να μην πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου και κατηγόρησαν την κυβέρνηση πως επιχειρεί έναν προσχηματικό διάλογο. Και τελικά θα γίνει μόνο η δεύτερη συνάντηση όπου αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες από κάποια μπλόκα, που και στο πρόσφατο παρελθόν είχαν ταχθεί υπέρ της ανάγκης να γίνει συνάντηση για να υπάρξει διάλογος.

Πηγή: ethnos.gr