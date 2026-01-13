«Όχι» στο σημερινό ραντεβού με τον Πρωθυπουργό λένε οι αγρότες της Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας

Να μην παραβρεθούν στη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισαν μετά από συνέλευση στη Νεστάνη, όλα τα μπλόκα της Πελοποννήσου καθώς θεωρούν τον διάλογο προσχηματικό και δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους.

Παράλληλα, την απόφαση για μπλόκο επ΄ αόριστον πήραν στην χθεσινοβραδινή τους συνέλευση οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στην περιοχή του Αγγελόκαστρου.

Το κλίμα στη συνέλευση, μετά και το ναυάγιο όσον αφορά στη συνάντηση με το Πρωθυπουργό ήταν ιδιαίτερα θερμό. Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου χωρίς να επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων, πλην έκτακτων περιπτώσεων.

Μάλιστα, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις για κλείσιμο παράδρομων, αλλά και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου.

Από την πλευρά του, το μπλόκο της Μεσσηνίας, ύστερα από συνέλευση, αποφάσισε ότι διαφωνεί με τους όρους που θέτει η κυβέρνηση και συσπειρώνεται με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα, και δεν προσέρχεται σε διάλογο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ληφθούν συνολικά και συλλογικά αποφάσεις για τον τρόπο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Πλήρης είναι η ταύτιση με τις αποφάσεις της Νίκαιας και για τους αγρότες της Αχαΐας. Το μπλόκο της Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας αποφάσισε να συνταχτεί για ακόμα μία φορά με τα μπλόκα της Νίκαιας και να μην παραστεί στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα οι αγρότες της Αχαΐας ετοιμάζονται να σκληρύνουν τη στάση τους και να προχωρήσουν και σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις για τις μορφές αυτές, θα ληφθούν έπειτα από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια.

Πηγή: newsbomb.gr