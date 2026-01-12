Ναυαγεί η συνάντηση αγροτών-Μητσοτάκη: Μπλόκα λένε «όχι» - «Μας εμπαίζουν»

Αγρότες λένε «όχι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (13/1).

Όπως όλα δείχνουν, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους «πρόθυμους», καθώς αγρότες των μπλόκων της Θεσσαλίας έχουν αποφασίσει να απορρίψουν την πρόσκληση για διάλογο.

Συγκεκριμένα, αγρότες από Λάρισα και Καρδίτσα αποφάσισαν να μην συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο, μας εμπαίζει», δήλωσε στο Mega ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Όπως πρόσθεσε, θα περιμένουν μέχρι το πρωί της Τρίτης μήπως υπάρξει αλλαγή πλεύσης από το Μέγαρο Μαξίμου και γίνει δεκτή η επιτροπή των 25 αγροτών, συν 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

Πηγή: ethnos.gr