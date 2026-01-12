Βίντεο-ντοκουμέντο από την Πάτρα: Η 16χρονη Λόρα συνομιλεί με ηλικιωμένο άνδρα πριν εξαφανιστεί

Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα με καταγωγή από τη Γερμανία, στην περιοχή της Πάτρας, με τις Αρχές να εξετάζουν νέο οπτικό υλικό που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό.

Συγκεκριμένα, υπάρχει βίντεο στο οποίο η ανήλικη φαίνεται να βρίσκεται με έναν ηλικιωμένο άνδρα, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της, στοιχείο που έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνών και το οποίο παρουσίασε η ΕΡΤ.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, η 16χρονη φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκές ρίγες και είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα.

Ώρες αγωνίας για τη 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Το ρολόι έδειχνε 7:30 το πρωί και το ημερολόγιο Πέμπτη 8/1, όταν η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα φέρεται να μετέβη στην Αθήνα με ταξί.

Η 16χρονη ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια στην Πάτρα. Οι γονείς της αντιλήφθηκαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι από το σχολείο, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό.

Ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε μίλησε στο Mega, περιγράφοντας όσα παρατήρησε:

«Η κοπέλα εδώ ήταν το πρωί, είδα έναν κύριο με γυαλιά μυωπίας, την πήρε; ήρθαν και την πήραν; Ήταν στο κινητό και μιλούσαν με την εφαρμογή που κάνει μετάφραση».

Η αγωνία της οικογένειας, όπως αναφέρουν άτομα από το στενό περιβάλλον της, είναι τεράστια.

«Τίποτα δεν μας έχουν ενημερώσει τίποτα και δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το κορίτσι έφυγε και τέλος. Δεν έχουμε κανένα σημείο ζωής. Δεν έχουμε τίποτα δυστυχώς», ανέφερε φίλος της οικογένειας.

Ο άνδρας–μυστήριο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές δείχνει τη Λόρα το πρωί της εξαφάνισης να συναντά έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, ο οποίος φέρεται να είχε μαζί του ακόμη ένα ανήλικο κορίτσι.

«Το κορίτσι πήγε, πήρε το λεωφορείο, κατέβηκε από το λεωφορείο στο σχολείο του και μετά έκανε μία συνάντηση με κάποιον, που το είπανε αυτόπτες μάρτυρες. Απέναντι από το σχολείο, κοντά σε ένα μέρος που πηγαίνουν τα παιδιά και τρώγανε πρωινό. Αυτός ο άνθρωπος που συνάντησε είχε μαζί του μία συνομήλικη, την οποία δεν τη γνώριζαν τα παιδιά», τόνισε οικογενειακός φίλος.

Όπως επαναλαμβάνεται από την οικογένεια, την ημέρα της εξαφάνισης η Λόρα φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν, μαύρα αθλητικά με λευκές ρίγες και κρατούσε γκρι σχολική τσάντα.

«Δεν υπάρχει αγόρι. Οι φίλες της που μιλήσαμε, μου είπαν ότι δεν έχει αγόρι. Θα της είπε: “έλα να έχουμε από τώρα την ελευθερίας μας, και να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να είμαστε ανεξάρτητες, να ανοίξουμε επιχείρηση, να πουλάμε πράγματα στο ίντερνετ”. Ξέρω εγώ τι της είπε; Και αυτή πήγε να τη συναντήσει με το κοριτσάκι. Με το κοριτσάκι, νόμιζε ότι ήταν ο μπαμπάς της, συναντήθηκαν, και την πήραν», ανέφερε χαρακτηριστικά φίλος της οικογένειας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Εισαγγελία Πατρών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πατέρας 16χρονης: «Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες»

«Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», δήλωσε ο πατέρας της 16χρονης.

Καταθέσεις-«κλειδιά» συμμαθητών

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από τις καταθέσεις συμμαθητών της:

– Αγόρασε πριν λίγες ημέρες κινητό με sim

– Μάζευε χρήματα για να φύγει στη Γερμανία και να βρει τον αδερφό της, ο οποίος δεν είναι εξ αίματος

Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι:

– Είχε μαζί της διαβατήριο

– Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυδανειστήριο

– Στο βίντεο φαίνεται να δίνει και να παίρνει αντικείμενα

– Δεν έχει ταυτοποιηθεί το ΙΧ του άγνωστου άνδρα

– Έχει ταυτοποιηθεί ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα

Φίλη της Λόρας, μιλώντας, σημείωσε:

«Δεν έχω δυστυχώς καμία επικοινωνία. Προσπαθώ μέσω του Tik Tok να επικοινωνήσω μαζί της γιατί δεν το έχει σβήσει. Παρόλα αυτά άλλαξε κινητό και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Μας είχε αναφέρει πολλές φορές ότι η αλλαγή από Γερμανία στην Ελλάδα την δυσκόλευε πάρα πολύ και μέχρι να μάθει τη γλώσσα, μαζί με όλα αυτά ακολούθησαν δυσκολίες και στο σχολείο. Δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο με αποτέλεσμα να της έχουν περιορίσει τον χρόνο στο διαδίκτυο».

Και πρόσθεσε:

«Ξέρουμε ότι πουλούσε πολλά πράγματά της, ρούχα τσάντες, καλλυντικά. Όταν τη ρώτησα γιατί τα δίνει, μου είπε ότι δεν τα θέλει πια και δεν την χαρακτηρίζουν».

Πηγή: lawandorder.gr