Δίκη για τα βίντεο στα Τέμπη: Μόνο για την υπεξαγωγή θα παρασταθεί η υποστήριξη της κατηγορίας

Αποκλειστικά για το παράπτωμα της υπεξαγωγής εγγράφων θα δηλώσουν παρόντες οι συγγενείς των θυμάτων που κατέθεσαν αίτημα υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη σχετικά με τη διαχείριση των βιντεοληπτικών δεδομένων από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης την νύχτα που συνέβη η τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, η δικαστής του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας έκρινε να απομακρύνει τρεις συμμετέχοντες λόγω παράλειψης πληρωμής του παραβόλου παράστασης, όλους χωρίς εξαίρεση για το σκέλος της απείθειας, ενώ έκανε δεκτά τα αιτήματα παράστασης για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφων.

Αντιθέτως, για το συγκεκριμένο αδίκημα δεν έγινε αποδεκτή η συμμετοχή του κ. Κυριάκου Βελόπουλου. Αξίζει να αναφερθεί πως ο κ. Βελόπουλος έχει και την ιδιότητα του μάρτυρα στην εν λόγω υπόθεση.

Η εξέταση της υπόθεσης στο ακροατήριο συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο βρίσκονται δύο πρώην διοικητές του ΟΣΕ καθώς και ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων μία φορά και κατ’ εξακολούθηση καθώς και για ηθική αυτουργία σε απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν την παράλειψη παράδοσης στον εφέτη ανακριτή του υλικού από τις κάμερες του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, από όπου ξεκίνησε το δρομολόγιό της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, καθώς και την εγγραφή νέων στοιχείων πάνω στον ψηφιακό σκληρό δίσκο κατά το πρώτο διάστημα μετά τη σύγκρουση.

Πηγή: ethnos.gr