Κρήτη: Συμμορία ανηλίκων έκλεβε μοτοσυκλέτες στα Χανιά - 10 συλλήψεις, χειροπέδες και σε γονείς

Συμμορία ανηλίκων που διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών εξαρθώθηκε με τη σύλληψη 10 ατόμων ηλικίας από 16 έως 19 ετών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση. Επιπλέον συνελήφθησαν εννέα κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2025 έως 10.01.2026 διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών από διάφορες περιοχές των Χανίων.

Ειδικότερα, αφού εντόπιζαν τα δίκυκλα, παρακολουθούσαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα αφαιρούσαν.

Στο πλαίσιο αυτό από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, βραδινές ώρες της 10.01.2026 εντοπίστηκαν τέσσερις εκ των συλληφθέντων κατά το χρόνο που αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι.

Όπως προέκυψε από την μέχρι στιγμής έρευνα, οι δράστες αφαίρεσαν 27 μοτοσικλέτες, εκ των οποίων βρέθηκαν οι 25 οι οποίες και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου «fullface.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: cnn.gr