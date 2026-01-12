Οπαδικά κίνητρα διερευνά η ΕΛΑΣ στους πυροβολισμούς σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο

Οπαδικά κίνητρα διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας στο επεισόδιο με πυροβολισμούς, τα ξημερώματα σε ψητοπωλείο, που βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, περίπου στις 2:40 τρεις άγνωστοι, που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ηλικίας 70 ετών από την Αλβανία και του 39χρονου γιου του. Στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν με το όχημά τους προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τους πυροβολισμούς, ο 70χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ ο 39χρονος φέρει τραύματα στον μηρό και τη γάμπα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα σε ιδιωτική κλινική, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο 39χρονος είναι ενεργός οπαδός ομάδας της SL1 και γι’ αυτό τα βίντεο από το σημείο της επίθεσης, όπου και εντοπίστηκαν 4 κάλυκες, διαβιβάστηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, προκειμένου να διερευνηθούν.

Πηγή: dikografies.blogspot.com