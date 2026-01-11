Αγρότες: Για τις 13:00 της Τρίτης «κλείδωσε» η κρίσιμη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων οργανώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία οριστικοποιήθηκε για την Τρίτη (13/01) στις 13:00.

Το διακύβευμα της συζήτησης είναι σαφές, καθώς οι αγρότες διαμηνύουν πως στο «Μαξίμου θα διεκδικήσουν την επιβίωσή τους».

Προκειμένου να καλυφθούν όλα τα φλέγοντα ζητήματα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αποφάσισε τη συγκρότηση δύο διακριτών ομάδων: μια 25μελή επιτροπή που θα επικεντρωθεί στα αμιγώς αγροτικά θέματα και μία 10μελή ομάδα που θα εκπροσωπήσει τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους.

Η επιλογή αυτή έγινε για να δοθεί έμφαση στον κτηνοτροφικό τομέα, αφού οι εκπρόσωποι θεωρούν πως «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά».

«Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα»

Ο επικεφαλής των αγροτικών συλλόγων Λάρισας υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι οι προηγούμενες κυβερνητικές εξαγγελίες «κανένα δεν ικανοποιούν.

Ίσα-ίσα ανοίγουν τον δρόμο για μεγαλύτερο και πιο γρήγορο ξεκλήρισμα χιλιάδων αγροτών». Ο κ. Μαρούδας ζήτησε απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία, απαιτώντας τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνάντησης.

Οι δηλώσεις του Ρίζου Μαρούδα:

«Η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νίκαια, αποφάσισε να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και να θέσει επί τάπητος τα οξυμένα προβλήματα και προβλήματα και δίκαια και επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε.

Τα δίκαια αιτήματά μας να τα θέσουμε ξανά στον πρωθυπουργό, γιατί οι απαντήσεις της κυβέρνησης, οι εξαγγελίες και οι διευκρινιστικές εξαγγελίες της, την Τετάρτη κανένα δεν ικανοποιούν. Ίσα-ίσα ανοίγουν τον δρόμο για μεγαλύτερο και πιο γρήγορο ξεκλήρισμα χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από εμάς. Και πρέπει να ανατραπούν αυτά τα μέτρα αν θέλουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα, ελληνική ύπαιθρο, αγροτικό εισόδημα και τα ποιοτικά τρόφιμα που μπορούμε να παράγουμε, αλλά και όλα τα άλλα προϊόντα για τη μεταποιητική βιομηχανία που μπορούμε να παράξουμε».

Ζητάμε και σε αυτή τη συνάντηση, εμείς δεν φοβόμαστε να υπάρχει και δημοσιοποίηση. Να υπάρχουν, να κρατηθούν και τα πρακτικά από αυτή τη συνάντηση που θα κάνουμε, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι έχει συζητηθεί με την κυβέρνηση.

Για να υπάρχει και το τι έχει ειπωθεί από την κάθε πλευρά, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που θα αποτελούν την επιτροπή που θα αποφασίσουμε σε λίγο, γιατί δεν έχει αποφασιστεί ούτε καμία επιτροπή, γιατί ακούσαμε ότι έχουν βγει και ονόματα στη δημοσιότητα.

Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή καμιά απόφαση, καμιάς επιτροπής και κανένα όνομα. Λοιπόν, θα πάμε και μετά θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας. Θα επιστρέψουμε στα μπλόκα με μία σοβαρή διευκρίνιση, ότι αν δεν ικανοποιηθούμε, αν δεν πάρουμε ανάσες, αν δεν δοθεί προοπτική στον αγροτικό μας επάγγελμα και στο μέλλον των οικογενειών μας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τη μεγάλη κινητοποίηση που σήμερα διανύει την 42η ημέρα».

Το κεντρικό ζήτημα γύρω από το οποίο θα εξελιχθεί η συζήτηση την προσεχή Τρίτη αφορά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN Greece, την ένταξη των παραγωγών που αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις για την παροχή οικονομικού ηλεκτρικού ρεύματος. Στόχος της κυβέρνησης είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή που θα επιτρέψει στους αντιπροσώπους των αγροτών να αποχωρήσουν από τη συνάντηση «με ψηλά το κεφάλι», διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξει αρνητική επίπτωση στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Ο αγροτικός κόσμος είναι «βουτηγμένος στα χρέη»

Το κυβερνητικό επιτελείο έλαβε σοβαρά υπόψη τις τοποθετήσεις γνωστών συνδικαλιστών του κλάδου, οι οποίοι υποστήριζαν σθεναρά ότι ο αγροτικός κόσμος είναι «βουτηγμένος στα χρέη». Οι ίδιοι υπογράμμιζαν ότι το μέτρο για το μειωμένο ρεύμα στα 8,5 λεπτά στερείται ουσίας για την πλειονότητα, καθώς όσοι έχουν εκκρεμείς οφειλές αποκλείονται από τη διαδικασία. Εξαιτίας αυτών των πιέσεων, η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης σε ενδελεχή έλεγχο των δεδομένων. Σκοπός τους ήταν να «ξεσκονίσουν» όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να είναι προετοιμασμένοι με συγκεκριμένα νούμερα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους με τους αγρότες ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Βάσει των επίσημων καταγραφών του υπουργείου, από το σύνολο των 177.954 αγροτικών παροχών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, οι 155.103, δηλαδή το 87,2%, αφορούν δικαιούχους που παραμένουν ενεργοί και δεν έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Το συγκεκριμένο εύρημα, σύμφωνα με την οπτική του Μεγάρου Μαξίμου, αντικρούει την εντύπωση ότι επικρατεί μια καθολική αδυναμία πληρωμών στις τάξεις των αγροτών. Αναλυτικότερα, τα δεδομένα δείχνουν πως το 87,2% των παροχών είναι ενταγμένο στο σύστημα ΓΑΙΑ χωρίς οφειλές, το 9,1%, 16.215 παροχές, αφορά ενεργούς χρήστες με χρέη που βρίσκονται σε φάση διακανονισμού, ενώ ένα μικρό ποσοστό 3,7%, 6.636 παροχές, αφορά νέες συνδέσεις ή περιπτώσεις υπό επανένταξη.

Την πιθανή διέξοδο στο αδιέξοδο έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, μέσω τοποθέτησής του στον Real FM. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι στη συνάντηση της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, ενδέχεται να προταθεί η παροχή μιας επιπλέον χρονικής παράτασης για όσους έχουν εκπρόθεσμες οφειλές. Μέσω αυτής της κίνησης, θα δοθεί η δυνατότητα και σε αυτή την κατηγορία παραγωγών να επωφεληθούν από τη μειωμένη τιμή ενέργειας. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «εφόσον δοθεί μία νέα παράταση, τότε θα μπορούν και αυτοί να πάρουν την χαμηλή τιμή ρεύματος των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα».

Πηγή: ethnos.gr