Τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο της Λάρισας: 55χρονος κατέρρευσε ενώ χόρευε στην πίστα

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Φαρσάλων, όταν ο 55χρονος κατέρρευσε ξαφνικά, ενώ βρισκόταν στην πίστα και χόρευε.
Επικράτησε πανικός στο μαγαζί, με τους θαμώνες να προσπαθούν να του προσφέρουν βοήθεια.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έσπευσε και η αστυνομία, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Πηγή: newsbomb.gr