Κακοκαιρία: Πυκνές χιονοπτώσεις στην Ήπειρο - «Ντύθηκαν» στα λευκά Πάπιγκο, Τσεπέλοβο και Μέτσοβο

Έντονες χιονοπτώσεις σημειώνονται από το βράδυ του Σαββάτου στα ορεινά της Ηπείρου

Στα λευκά έχουν αρχίσει να «ντύνονται» από το βράδυ του Σάββατου (10/1) περιοχές στα ορεινά ημιορεινά της Ηπείρου, με πυκνές χιονοπτώσεις να πλήττουν το Πάπιγκο, το Τσεπέλοβο και τη Μηλιά Μετσόβου.

«Λευκές εκπλήξεις» το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα

Ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα ενδέχεται να επιφυλάσσει «λευκές εκπλήξεις», καθώς φαίνεται να σχηματίζεται δευτερεύουσα διαταραχή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα των προβλέψεων.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, δεν είναι τυχαίος ο όρος «πολική φωτοβολίδα» που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη κακοκαιρία, υποδηλώνοντας την ένταση αλλά και τη σχετικά σύντομη διάρκειά της.

Πηγή: newsbomb.gr