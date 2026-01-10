Θρήνος στο Ηράκλειο για τον θάνατο 27χρονου κυνηγού: Έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

Ο πατέρας και ο αδελφός του θύματος, παρόντες στο συμβάν, βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια του 27χρονου κυνηγού στο Ηράκλειο, ο οποίος απεβίωσε αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από βάραθρο στο οποίο είχε πέσει. Η σορός του νεαρού διακομίστηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάκτησή του συμμετείχε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, με τη βοήθεια τοπικών εθελοντών και της αστυνομίας. Ο πατέρας και ο αδελφός του θύματος, παρόντες στο συμβάν, βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της απώλειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patris.gr, η περιοχή της Βιάννου βυθίστηκε στο πένθος το πρωί του Σαββάτου, όταν μαθεύτηκε πως ο 27χρονος Στέλιος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από γκρεμό που ξεπερνούσε τα 30 μέτρα σε ύψος.

Ο άτυχος νέος είχε μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι μαζί με τους στενούς του συγγενείς. Βάσει ανεπιβεβαίωτων στοιχείων, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να σκοπεύσει, απώλεσε τη στήριξή του και βρέθηκε στο κενό.

Αν και το σημείο όπου έπεσε ο 27χρονος ήταν ιδιαίτερα δύσβατο, οι διασώστες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να τον προσεγγίσουν μέσω ενός μονοπατιού, χωρίς να χρειαστεί η χρήση αναρριχητικού εξοπλισμού και σχοινιών. Ο εκλιπών, κάτοικος Άνω Βιάννου, εργαζόταν ως μάγειρας στην πόλη του Ηρακλείου.

Πηγή: ethnos.gr