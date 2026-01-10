Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα 24χρονος – Άρπαξε 13χρονη και την κακοποίησε σεξουαλικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μετά τη δήλωση εξαφάνισης της ανήλικης, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον εντοπισμό της. Η 13χρονη βρέθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε να συνοδεύεται από τον 24χρονο.
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η ανήλικη διέμενε στην οικία του δράστη, όπου τελέστηκαν γενετήσιες πράξεις. Επιπλέον, σύμφωνα με καταγγελίες, της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες.
Ο 24χρονος συνελήφθη και, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Πηγή; tanea.gr