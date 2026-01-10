Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

Η φράση που προκάλεσε την έκρηξη
Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Θεοδώρα Τζάκρη είπε πως τα επιχειρήματα του κυβερνώντος κόμματος ότι «η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».
Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος, αφού ζήτησε διευκρινίσεις για τη λέξη «αλητεία» και έκανε λόγο για ντροπή, επέλεξε να αποχωρήσει από το πλατό φανερά εκνευρισμένος.
Η αναδίπλωση μετά την αποχώρηση
Παρά την αρχική της επιμονή, η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας αναγκάστηκε αργότερα, έπειτα από επίμονες παρεμβάσεις των δημοσιογράφων, να αναδιατυπώσει τη δήλωσή της. Υπό το βάρος των αντιδράσεων, η κυρία Τζάκρη αντικατέστησε τελικά τον επίμαχο χαρακτηρισμό, κάνοντας λόγο για «παράλογο» αντί για «αλητεία».
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο μετά το 25.30 του παρακάτω βίντεο: