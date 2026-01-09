Πλακιάς: «Αυτό είναι το άφθαρτο και η κάθαρση; Ό,τι είναι άστεγο πολιτικά, γλείφει τη Μαρία, μπας και τους πάρει στο κόμμα»

Απαντώντας σε χρήστη του X, που τον κάλεσε να σχολιάσει την κριτική που ασκείται στην κυρία Καρυστιανού από κυβέρνηση και αντιπολίτευση περί εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών, ο κ. Πλακιάς ανέφερε ότι βάσει των ονομάτων που ακούγονται δεν διαφαίνεται το άφθαρτο και η κάθαρση.
Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:
«Θες την γνώμη μου @skopimios?
Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις. Ποιος Κύρτσος ; που τον θυμήθηκες αυτόν ; Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας .
Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα .
Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν.
Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου;».
Πηγή: iefimerida.gr