Τραγωδία στην Πιερία: 59χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος - «Του έσφαξαν 1.000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα»

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της Βροντούς, στην Πιερία, όπου ένας 59χρονος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε απαγχονισμένος το πρωί της Παρασκευής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τον αδελφό του να είναι εκείνος που τον εντόπισε και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία, ενώ από τα έως τώρα στοιχεία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης, κάνει λόγο για αυτοχειρία, την οποία αποδίδει στο γεγονός ότι, όπως αναφέρει, την περασμένη εβδομάδα είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατα του 59χρονου.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν πλήρως την υπόθεση, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης.

Πηγή: iefimerida.gr