Σε απεργία τα ταξί: Νέος γύρος κινητοποιήσεων - Δεν πείστηκαν από τις εξαιρέσεις του υπουργείου και τα «Πράσινα Ταξί»

Σε νέα φάση έντασης με την κυβέρνηση εισέρχεται ο κλάδος των ταξί ύστερα από την εορταστική ανάπαυλα.

Σε νέα φάση έντασης με την κυβέρνηση εισέρχεται ο κλάδος των ταξί ύστερα από την εορταστική ανάπαυλα, καθώς η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από φέτος, σε συνδυασμό με το κόστος προσαρμογής και τις ελλείψεις υποδομών, πυροδοτεί αντιδράσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει ήδη εξαγγείλει 48ωρη απεργία για την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται η τελική απόφαση για πανελλαδική κινητοποίηση, καθώς έχει προγραμματιστεί και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΠΟΕΙΑΤΑ) στη λογική της δημιουργίας ενός κοινού μετώπου των ταξί όλης της χώρας.

Οι αυτοκινητιστές, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία και τις δύο ημέρες της απεργίας από τη λεωφόρο Καβάλας έως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απαιτώντας συνάντηση με τον αν. υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, δεν αποκλείουν και τη μετατροπή της κινητοποίησης σε απεργία διαρκείας με επαναλαμβανόμενες 24ωρες.

Ο νόμος στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται ο νόμος του 2021, ο οποίος προέβλεπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε άδεια ταξί που λήγει θα ανανεώνεται μόνο με ηλεκτροκίνητο όχημα.

Υστερα από τον πρώτο γύρο αντιδράσεων του κλάδου πριν τις γιορτές, η κυβέρνηση προχωρά στη θέσπιση δύο εξαιρέσεων, οι οποίες ωστόσο δεν φαίνεται να ικανοποιούν τον κλάδο καθώς αφορούν συγκεκριμένη ηλικιακή μερίδα αυτοκινητιστών.

Οπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κυρανάκης αν και ο νόμος έδινε ήδη πενταετές περιθώριο προσαρμογής, μέσα στο οποίο αρκετοί ιδιοκτήτες ταξί έχουν αλλάξει όχημα, το υπουργείο εξετάζοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αποφάσισε να προχωρήσει σε δύο εξαιρέσεις από την υποχρέωση και συγκεκριμένα:

Οι αυτοκινητιστές ταξί που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και είναι ηλικίας από 62 έως 68 ετών θα έχουν επιπλέον χρονικό περιθώριο, ώστε να μην αναγκαστούν να επενδύσουν μεγάλα ποσά λίγο πριν αποχωρήσουν από το επάγγελμα.

Οι αυτοκινητιστές ταξί των οποίων το όχημα υπέστη ολική καταστροφή επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση αντικατάστασής του αποκλειστικά με ηλεκτρικό ώστε να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα σε έκτακτες συνθήκες.

Σύμφωνα με το υπουργείο υποχρέωση αντικατάστασης τη φετινή χρονιά θα έχουν 270 ταξί από το σύνολο των 29.000 αδειών που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, ποσοστό που δεν ξεπερνά το 1%, γεγονός που - κατά την κυβέρνηση - δεν δικαιολογεί εικόνα γενικευμένης ανατροπής στον κλάδο.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική υποχρέωση ισχύει μόνο για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου συγκεντρώνεται και η πλειονότητα των αδειών (συνολικά 16.000) με την πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΤΑ, να έχει περί τα 14.000 ταξί.

Οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο θα ενταχθούν σε ερανιστικό νομοσχέδιο που καταρτίζει αυτήν την περίοδο το υπουργείο με στόχο να αναρτηθεί εντός του Ιανουαρίου σε δημόσια διαβούλευση ώστε να ψηφιστεί τον Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο όριο ηλικίας για να κυκλοφορεί ένα ταξί είναι τα 15 έτη για όσα οχήματα είναι έως 1850 κ.ε και τα 18 έτη για όσα είναι από 1851 κ.ε και άνω.

Δεύτερη ευκαιρία στα «Πράσινα Ταξί»

Οσον αφορά τις υποδομές, βάσει των στοιχείων που έδωσε ο κ. Κυρανάκης, σήμερα υπάρχουν 10.000 δημόσια σημεία φόρτισης πανελλαδικά και 30.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα, κατάσταση που δημιουργεί αναλογία περίπου τριων οχημάτων ανά φορτιστή. Στον σχεδιασμό προβλέπεται επίσης η δημιουργία υποδομών φόρτισης σε πιάτσες ταξί, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία των επαγγελματιών.

Επιπλέον, θα υπάρξει νέο πρόγραμμα επιδότησης για ταξί το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα πρότυπα της δράσης «Πράσινα Ταξί», η οποία προέβλεπε επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος έως 22.500 ευρώ. Το υπουργείο μάλιστα φαίνεται να έχει καταλήξει αυτή τη φορά στη σύνδεση της επιδότησης απευθείας με τις αντιπροσωπείες οχημάτων ώστε αυτή να λειτουργήσει ως προκαταβολή για την αγορά κάνοντας το πρόγραμμα πιο ελκυστικό για τους ιδιοκτήτες ταξί.

Κι αυτό προκειμένου να διορθωθεί η αποτυχία του προηγούμενου προγράμματος, την οποία οι αυτοκινητιστές αποδίδουν στη λανθασμένη φιλοσοφία του που αποθάρρυνε από τη συμμετοχή σε αυτό. Οι ίδιοι τονίζουν ότι ορισμένοι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί το σύνολο της επιδότησης. Προσθέτουν ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ποσό της επιδότησης ως προκαταβολή αγοράς αυτοκινήτου, την οποία θα έπρεπε να βάλουν από την τσέπη τους, ενώ αναφορικά με το πρόσθετο ποσό των 5.000 ευρώ που δινόταν στην περίπτωση απόσυρσης ρυπογόνου οχήματος, λένε ότι η αρχιτεκτονική του προγράμματος απέκλειε πολλούς ενδιαφερόμενους καθώς δικαιολογούσε μόνον οχήματα που ήταν παλαιότερα του 2014.

Οι αντιδράσεις των αυτοκινητιστών

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ταξί, πάντως, αμφισβητούν την επάρκεια του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι η ηλεκτροκίνηση προωθείται χωρίς τις αναγκαίες υποδομές. Όπως τονίζουν, οι αυτοκινητιστές είναι «εξαρτημένοι» από ταχυφορτιστές και όχι από φορτιστές βραδείας φόρτισης κι αυτό την ώρα που οι πρώτοι είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, με μόλις 31 στην Αττική. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα «έβγαινε» η δεύτερη βάρδια.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η χρέωση στους ταχυφορτιστές φτάνει τα 0,65 ευρώ ανά κιλοβατώρα, κόστος που μεταφράζεται σε σημαντικά υψηλότερη από τη σημερινή δαπάνη ανά χιλιόμετρο σε σχέση με το ντίζελ ή το φυσικό αέριο με 14 και 9 ευρώ λεπτά του ευρώ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να διπλασιάζεται το κόστος λειτουργίας του ταξί. Παράλληλα σημειώνουν ότι το κόστος αγοράς ενός ηλεκτροκίνητου ταξί παραμένει έως και 20.000 ευρώ υψηλότερο από ένα συμβατικό όχημα, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τους αυτοαπασχολούμενους.

Πηγές των αυτοκινητιστών μάλιστα προειδοποιούν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο ενδέχεται να δημιουργήσει κίνητρα για παρατυπίες, όπως μεταβιβάσεις οχημάτων σε επαγγελματίες άνω των 62 ετών ή αξιοποίηση της εξαίρεσης της ολικής καταστροφής με αμφισβητούμενα κριτήρια.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ είχε τις προηγούμενες ημέρες επαφές με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου στο πλαίσιο των οποίων καταγράφηκαν σημεία σύμπτωσης σε ορισμένα ζητήματα. Συγκεκριμένα, υπήρξε συμφωνία ως προς τη δυνατότητα μετατροπής των αδειών ταξί σε άδειες οχημάτων πέντε έως εννέα θέσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα, κοινή γραμμή διαμορφώθηκε τόσο στο θέμα των κληρονομικών αδειών όσο και στη χορήγηση παράτασης έως και δώδεκα μηνών για την κατάθεση πινακίδων, ιδίως για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες ή τουριστικά ασθενείς περιοχές, προκειμένου να απαλλάσσονται από ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Ωστόσο παρά τα σημεία σύγκλισης, δεν επιτεύχθηκε κοινός βηματισμός σε βασικές ενστάσεις των αυτοκινητιστών με αιχμή του δόρατος την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και την αντίθεση του κλάδου στο ισχύον καθεστώς ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας εργασίας, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΙΑΤΑ, Λευτέρη Πετράκη, να χαρακτηρίζει το μέτρο δυσανάλογα αυστηρό και ασύμβατο με όσα ισχύουν σε άλλα επαγγέλματα.

Σύμβουλος και για την ηλεκτροκίνηση

Στο φόντο αυτής της αντιπαράθεσης, προχωρούν και οι διαδικασίες για τη σύμβαση τεχνικής υποστήριξης για τις δράσεις ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και τον έλεγχο δεκάδων χιλιάδων αιτήσεων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που παραμένουν σε εκκρεμότητα, όπως είχε αναφέρει σε αναλυτικό ρεπορτάζ του το «ethnos.gr».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται σε 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Η βασική σύμβαση προβλέπει δαπάνη 5 εκατ. ευρώ για 24 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης κατά 12 μήνες μέσω προαίρεσης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση υφιστάμενων και νέων δράσεων ηλεκτροκίνησης, περιλαμβάνοντας τον έλεγχο έως και 40.000 ηλεκτρονικών φακέλων δικαιούχων, τη λειτουργία υπηρεσίας HelpDesk, καθώς και τη συντήρηση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Πηγή: ethnos.gr