Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας τριών ανήλικων παιδιών στη Βόνιτσα - Αγνοείται εδώ και έναν μήνα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βόνιτσα για την εξαφάνιση μιας μητέρας τριών ανήλικων παιδιών, καθώς τα ίχνη της αγνοούνται εδώ και έναν μήνα.

Η δήλωση εξαφάνισης στις Αρχές έγινε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, ενώ σύμφωνα με την εκπομπή "Live News" του Mega, ορισμένα άτομα υποστηρίζουν ότι έχουν μιλήσει μαζί της και ενώ η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα πριν 5 χρόνια κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία. Συγγενικό πρόσωπο που μίλησε στο κανάλι, αμφισβήτησε όσα εκείνη υποστήριζε, όπως και την εξαφάνιση.

"Η Αστυνομία έχει την ημέρα που έχει δηλώσει με την ταυτότητά της, που έχει βγει από τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξαναγύρισε. Ότι είχαν τσακωθεί από παλιά, είχαν τσακωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι επικρατούσε", σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: "Σιγά το σκηνικό που έγινε. Της έδωσε μία σφαλιάρα και από εκεί πήγε στην Αστυνομία. Δεν ξέρω και από πού ξεκίνησε αυτό. Δεν νοσηλεύτηκε, δεν έγινε κάτι να πεις ότι τη χτύπησε δυνατά. Έγινε δικαστήριο. Αυτή έμεινε με τα παιδιά, αυτός είχε πάει στους γονείς του".

Ο ίδιος άνθρωπος εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό έγινε "πιθανότατα, εγώ πιστεύω, για να τον εκδικηθεί. Έφυγε και του άφησε τα παιδιά. Αν ήταν, δεν θα έφευγε, ή εάν έφευγε, θα έπαιρνε ένα παιδί και θα πήγαινε σε κάποιο άλλο διαμέρισμα. Για να τον εκδικηθεί εξαφανίστηκε, δεν το βλέπετε ότι είναι φως φανάρι;".

Πηγή: thetoc.gr