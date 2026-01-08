Χρήστος Πολίτης: Πέθανε o «Γιάγκος Δράκος» της «Λάμψης» σε ηλικία 83 ετών

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών.

Ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με πιο αναγνωρίσιμο ρόλο εκείνον του εμβληματικού «Γιάγκου Δράκου» στη σειρά «Λάμψη».

Με πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε ένας αθόρυβος αλλά ουσιαστικός εργάτης της τέχνης, με συνέπεια, ήθος και βαθιά αγάπη για το θέατρο.

Μια ζωή αφιερωμένη στην υποκριτική

Ο Χρήστος Πολίτης ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (1965). Η πρώτη του θεατρική εμφάνιση έγινε τη σεζόν 1965-1966 στον θίασο Γιάννη Φέρτη – Ξένιας Καλογεροπούλου, στο έργο «Δέκα μικροί νέγροι». Στα χρόνια που ακολούθησαν συνεργάστηκε με σημαντικούς θιάσους και δημιουργούς, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές έως και τη σεζόν 1997-1998.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, ενώ εμφανίστηκε και σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, όπως οι «Χοηφόροι – Ευμενίδες» του Αισχύλου και ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη, με τις οποίες ταξίδεψε και σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην καριέρα του αποτέλεσε το Απλό Θέατρο, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος από το 1974 έως το 1990. Ο συγκεκριμένος θίασος είχε ως βασικό στόχο τη θεατρική αποκέντρωση, αρχικά με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και αργότερα με τη δημιουργία μόνιμης θεατρικής στέγης στην Καλλιθέα.

Το Απλό Θέατρο ανέβασε έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, από Άρθουρ Μίλερ και Τενεσί Ουίλιαμς έως Λούλα Αναγνωστάκη, ενώ σύστησε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα έργα του Τζο Όρτον. Η διαδρομή αυτή ολοκληρώθηκε το 1990 με τη διάλυση του θιάσου.

Κινηματογράφος και βραβεύσεις

Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1968 στην ταινία «Λεωφόρος του μίσους» του Νίκου Φώσκολου, ενώ το 1969 πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών». Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17».

Ακολούθησαν συνεργασίες κυρίως με τον παραγωγό Τζέιμς Πάρις, ενώ το 2022, έπειτα από δεκαετίες αποχής, επέστρεψε στον κινηματογράφο με την ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά.

Η τηλεόραση και ο ρόλος που τον έκανε θρύλο

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 1973 στη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές της εποχής, όπως η «Βασίλισσα Αμαλία» και η «Αφροδίτη», ωστόσο η μεγάλη του καθιέρωση ήρθε το 1991.

Τότε εντάχθηκε στο καστ της καθημερινής σειράς του Νίκου Φώσκολου «Η Λάμψη», όπου υποδύθηκε τον «Γιάγκο Δράκο», έναν ρόλο που ερμήνευσε επί 14 συνεχόμενα χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005. Ο χαρακτήρας αυτός τον σημάδεψε καλλιτεχνικά και τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό.

Ραδιόφωνο, διδασκαλία και πολιτική

Παράλληλα με την υποκριτική, ο Χρήστος Πολίτης συμμετείχε σε θεατρικές παραγωγές για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ’80 πήρε μέρος και σε παραγωγές βίντεο. Τη δεκαετία του 1990 δίδαξε για δύο χρόνια στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη.

Σε μεταγενέστερο στάδιο ασχολήθηκε και με την πολιτική, καθώς το 1998 εκλέχθηκε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών, ενώ είχε υπάρξει και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Πολιτικής Άνοιξης στις εκλογές του 1996.

Πηγή: ethnos.gr