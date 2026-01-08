Χαλκιδική: 62χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του – Στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και οι δύο

Η επίθεση σημειώθηκε έξω από το σπίτι του 51χρονου στη Χαλκιδική, όπου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ξεκίνησε η συμπλοκή για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 51χρονος προσπάθησε να αφοπλίσει τον 62χρονο, ο οποίος, επίσης, τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 51χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο 62χρονος δράστης τραυματίστηκε και εκείνος από τη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να πάει μόνος του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, όπου εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία και συνελήφθη. Έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της υγείας του 51χρονου είναι σταθερή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Σε βάρος του 62χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.
Πηγή: newsit.gr