Πάτρα: Ενώπιον του εισαγγελέα την Παρασκευή οι τέσσερις για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών οδηγήθηκε σήμερα ένας 26χρονος, που είναι ένας εκ των εννέα εμπλεκομένων στον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 30χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 26χρονος παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη και των υπολοίπων πέντε εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Στο μεταξύ, αύριο Παρασκευή, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.

Οι προαναφερόμενοι παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παραδόθηκε ο 26χρονος

Παραδόθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (8/01) ο 26χρονος που αναζητούνταν από τις αρχές στην Πάτρα, ως βασικός δράστης του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου.

Σύμφωνα με την «Πελοπόννησος» πρόκειται για το άτομο που καταγράφεται σε βίντεο το οποίο έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, να επιτίθεται στο θύμα τη στιγμή που κατευθυνόταν προς την έξοδο του καταστήματος, να τον χτυπά και να συνεχίζει να τον κλωτσά στο κεφάλι, ενώ ο 30χρονος βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος.

Ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει γνώσεις πυγμαχίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών. Οι Αρχές τον αναζητούσαν εντατικά από την πρώτη στιγμή, καθώς θεωρείται ο πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων.

Άλλοι εννέα εμπλεκόμενοι - Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος συνολικά εννέα ατόμων για την υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνούνται εμπλοκή στα θανατηφόρα χτυπήματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά, ωστόσο το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, που εξετάζεται από τις Αρχές, θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Πηγή: cnn.gr