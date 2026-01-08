Τραγωδία με δύο νεκρούς στην Κορινθία: Η στιγμή που το ΙΧ εισβάλλει σε βενζινάδικο και «καρφώνεται» στο σπίτι

Σοκ έχει προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας, με θύματα έναν άνδρα και μία γυναίκα, νεαρής ηλικίας

Μάλιστα, στο φως της δημοσιότητας είδε βίντεο ντοκουμέντο μέσω του Ηλέκτρα TV από τη στιγμή που το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι άτυχοι νέοι μπήκε με μεγάλη ταχύτητα σε βενζινάδικο, πέρασε δίπλα από την αντλία καυσίμων και στη συνέχεια «καρφώθηκε» στο σπίτι, καταλήγοντας διαλυμένο και ανάποδα στην αυλή.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Κορινθία

Την ώρα που η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα, υπάρχουν πληροφορίες για κόντρες μεταξύ αυτοκινήτων.

«Ερχόντουσαν πίσω από το μαγαζί και άκουγα κάτι θορύβους. Έβαζαν κόντρες. Στο κατέβασμα ακούω ένα δυνατό κρότο, χτυπάει στο κράσπεδο, φέρνει 3-4 σβούρες και έπεσε στο σπίτι του αδελφού μου», υποστήριξε στο Ηλέκτρα TV ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου.

Το χρονικό του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος

Όλα έγιναν το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Κορίνθου-Αγγελοκάστρου. Το IX που επέβαιναν οι άτυχοι νέοι εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε σε σπίτι.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το μοιραίο όχημα κατέληξε ανάποδα στην αυλή του σπιτιού. Οι δύο νέοι, αφού απεγκλωβίστηκαν, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Δείτε φωτογραφίες από το σοβαρό τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας:﻿

Πηγή: iefimerida.gr