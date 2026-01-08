Ο Μητροπολίτης Κοζάνης ξέρει γιατί κάηκαν 47 παιδιά στο Κραν Μοντανά - «Όταν δεν επιλέγεις τον δρόμο της αρετής...»

Νέες αμφιλεγόμενες (στην καλύτερη περίπτωση) τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του έκανε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, σχολιάζοντας αυτή τη φορά την τραγωδία στο μπαρ La Constellation, στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τον λόγο του, η απάντηση στο γιατί ο Θεός άφησε 47 παιδιά να χάσουν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους κρύβεται πίσω από τον δρόμο που επιλέγει να ακολουθήσει ο καθένας μας και το αν αυτός θα είναι της αρετής ή του «εγώ» και της «κακίας».

«Λένε κάποιοι τι Θεός είναι αυτός… Γιατί άφησε τα παιδάκια εκεί στην Ελβετία να καούν. Ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο τα πάντα και την ελευθερία. Εμείς είμαστε, από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε, να επιλέξουμε ή το δρόμο της αρετής, όπως τον επέλεξε ο Ηρακλής και υπέστη τα πάνδεινα από το διάβολο και την αμαρτία, αυτό σημαίνει άθλοι, ή τον δρόμο που επέλεξε ο Οδυσσέας, γιατί αυτό σημαίνει Ιθάκη, ο Οδυσσέας επέλεξε Θεό το ΕΓΩ του.. δεν τα λέω εγώ, είναι μέσα στο κείμενο, όταν τελικά του εξαφανίζει τα πάντα, ούτε ένα ξύλο δεν έχει….και βρίσκεται στο τέλος, πεταμένος εκεί στην Κέρκυρα και λέει τι σας έχω κάνει Θεοί και Ποσειδώνα…. Γιατί δε με πιστεύεις, πιστεύεις στο ΕΓΩ σου, το έχεις κάνει Θεό σου…

Αυτό είναι… Ο μεν Ηρακλής δείχνει το δρόμο της αρετής, ο δε Οδυσσέας, με την Ιθάκη του, δείχνει το δρόμο του ΕΓΩ και της κακίας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης.

Πηγή: ethnos.gr