«Δεχόταν bullying και απειλές, τον έδερναν»: Ξεσπά η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα (vid)

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα έπρεπε να διαβάζει για το σχολείο του, να παίζει με τους φίλους του, να βγαίνει έξω με τις φίλες του και να κάνει όνειρα.

Ένα 15χρονο αγόρι από τη Χαλκίδα όμως ζούσε έναν εφιάλτη, σε τέτοιο βαθμό που την περασμένη Δευτέρα έφυγε από το σπίτι του με το πατίνι του και δεν επέστρεψε ποτέ.

Πήγε στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, βούτηξε στο κενό κι έγινε ακόμα μία τραγική είδηση με ανήλικο που βάζει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τη μητέρα του, βασικός λόγος ήταν ο εκφοβισμός που δεχόταν...

«Το παιδί μου ήταν εθισμένο στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Όμως, το φάγανε. Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό και τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», είπε η μητέρα του μιλώντας στο Star και διευκρίνισε ότι όταν το παιδί δεν επέστρεψε σπίτι μετά τα κάλαντα που είπε ότι θα πάει να πει για να μαζέψει χρήματα, άρχισαν να τον αναζητούν και τελικά έμαθαν τι είχε συμβεί την επομένη.

Σύμφωνα με το Star, η μητέρα βρήκε στο τάμπλετ απειλητικά μηνύματα εις βάρος του 15χρονου αλλά και βίντεο που φέρονται να περιέχουν περιστατικά ξυλοδαρμού του. Σε ένα βίντεο δέχεται επίθεση από δύο άλλα παιδιά που του κάνουν κεφαλοκλείδωμα, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλοτσούν. Η συσκευή έχει ήδη δοθεί στις Αρχές που ερευνούν αυτά τα περιστατικά όπως επίσης και μια συνομιλία του ανήλικου στα αγγλικά που έγινε λίγες ώρες πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Πηγή: ethnos.gr