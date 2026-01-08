Ασύλληπτα νούμερα για τον «Καποδίστρια» του Σμαραγδή - Στα 5.000.000 ευρώ τα έσοδα

Εντυπωσιακή είναι η πορεία της ταινίας "Καποδίστριας", καθώς τα εισιτήρια που κόβει στα σινεμά, λίγες μόλις ημέρες μετά την πρεμιέρα της, μαρτυρούν την τεράστια αποδοχή της από το κοινό.

Η κινηματογραφική παραγωγή σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Σμαραγδή, η οποία κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025, επικεντρώνεται στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερμηνεύει ο Αντώνης Μυριαγκός.

Σύμφωνα με το «Πρωινό», η ταινία μέσα σε οκτώ ημέρες από τότε που έκανε πρεμιέρα, έχει κόψει 480.000 εισιτήρια και τα έσοδά της ανέρχονται στα 5.000.000 ευρώ.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, για να γυριστεί η ταινία, κόστισε 7.000.000 ευρώ. Ωστόσο, με τους ρυθμούς που... εξαφανίζονται τα εισιτήρια του "Καποδίστρια", μοιάζει δεδομένο ότι σύντομα τα έσοδα θα υπερκαλύψουν τα έξοδα.

"Μια ταινία που κόστισε 7.000.000 και που ο κύριος Σμαραγδής έκανε περίπου 6 χρόνια για να τη γυρίσει, είχε πρόβλημα με τη χρηματοδότηση, έχει κόψει 480.000 εισιτήρια σε οκτώ ημέρες. Περίπου 5.000.000 ήδη σε οκτώ ημέρες", τόνισε ο Τάσος Τεργιάκης.

"Μιλάμε μέχρι σήμερα για το καλύτερο άνοιγμα ταινίας όλων των εποχών", υπογράμμισε και πρόσθεσε: "Δεν έχει ξανακόψει καμία ταινία τόσα εισιτήρια στο άνοιγμά της. Δείχνει ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά".

Πηγή: thetoc.gr