Βόλος: Νεαρός κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης «τραβώντας» πάνω του τα βλέμματα των περαστικών

Το απρόσμενο σκηνικό με τον γυμνό άνδρα στον Βόλο, συγκέντρωσε – όπως αναμενόταν – τα βλέμματα περαστικών και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο νεαρός περιφερόταν χωρίς ρούχα στην οδό Πολυμέρη στο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους διερχόμενους.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία κατέφθασε στο σημείο και μετά από σύντομη παρέμβαση διαπίστωσε ότι ο νεαρός είχε διαφύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.
Μετά την παρέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας μεταφέρθηκε πίσω στην κλινική, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.
Πηγή: newsit.gr