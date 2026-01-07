Λαϊκές αγορές: Έληξε η απεργία - Κανονικά θα λειτουργήσουν από την Παρασκευή

Οι παραγωγοί και πωλητές των λαϊκών αγορών αποφάσισαν να αναστείλουν την επ’ αόριστον απεργία.

Η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών - Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγoρών: «Αναστέλλεται η επ’ αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές.

Επανεξέταση για τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής - Θετικό κλίμα μετά τις επαφές με την πολιτεία.

Αναστέλλεται η επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές, καθώς θα επανεξεταστεί το θέμα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης όπως και το ζήτημα με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής για τους παραγωγούς και πωλητές λαϊκών αγορών.

Αυτό προέκυψε μετά την συνάντηση που είχαν το απόγευμα εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών στο υπουργείο Οικονομικών.Παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική Γιώργος Κώτσηρας και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Είχε προηγηθεί και συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και δεν θα γίνει αποκλεισμός στην λαχαναγορά όπως είχε προαναγγελθεί.

Οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών θα επιστρέψουν στους πάγκους τους την Παρασκευή 9/1 για να εργαστούν κανονικά.

Ωστόσο, όπως τονίζει η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, αν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια απόφαση θα επιστρέψουν με δυναμικές κινητοποιήσεις».

Πηγή: cnn.gr