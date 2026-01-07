Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 67χρονος που τραβούσε τον σκύλο του με λουρί μέσα από το αυτοκίνητο

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 12 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 67χρονος που κρατούσε από το λουρί τον σκύλο του, το οποίο έτρεχε παράλληλα με την πορεία του οχήματος.

Ο 67χρονος άνδρας καταγγέλθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του σε επαρχιακό δρόμο των Νέων Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, και κρατούσε απ’ έξω τον μεγαλόσωμο σκύλο του με λουρί, ισχυριζόμενος ότι τον πήγαινε βόλτα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για «κακοποίηση ζώου», χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ, ανά ημέρα.

«Το ζώο το αγαπώ και το προσέχω σαν τα μάτια μου. Το έχω από κουτάβι, εγώ το μεγάλωσα» είπε ο 67χρονος στην απολογία του, αρνούμενος την κατηγορία. Ανέφερε δε, ότι είχε κάποιο πρόβλημα στο πόδι του γι’ αυτό επέλεξε να βγάλει βόλτα το σκυλί με το αυτοκίνητο.

Προηγουμένως, η κόρη του κατέθεσε ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν χαμηλή και το ζώο δεν διέτρεχε κίνδυνο. «Το όχημα κινούταν με ταχύτητα βηματισμού, το σκυλί προπορευόταν. Φέρει κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση», πρόσθεσε η ίδια.

Την ενοχή του 67χρονου πρότεινε ο εισαγγελέας, επισημαίνοντας ότι το σκυλί διέτρεχε κίνδυνο υπό τις συνθήκες που κινούνταν στον δρόμο, γεγονός που -όπως είπε- συνιστά κακοποίηση ζώου.

Πηγή: newsit.gr