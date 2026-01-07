Πάτρα: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για επίθεση σε συνομήλικούς τους

Στη σύλληψη τριών ανήλικων αλλοδαπών προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί στην Πάτρα μετά από επίθεση εναντίον δύο συνομηλίκων τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του pelop.gr, οι τρεις ανήλικοι φέρεται να ενεπλάκησαν σε επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου επιτέθηκαν στους δύο συνομηλίκους τους, τραυματίζοντας τους.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πάτρα: Άγνωστα τα ακριβή αίτια της συμπλοκής

Το περιστατικό σημειώθηκε, κοντά στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πατρών Κλάου και παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται σε περιστατικά που αφορούν ανήλικους ενώ τα ακριβή αίτια της συμπλοκής παραμένουν ακόμα άγνωστα στις αρχές.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Πηγή: iefimerida.gr