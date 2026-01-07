Το μήνυμα της κυβέρνησης στους αγρότες: Τα νέα μέτρα και το…. υπομονή τέλος

Αποκαλυπτήρια σήμερα του πακέτου μέτρου για τους αγρότες, το οποίο κλείδωσε σε ένα μπαράζ συσκέψεων τις προηγούμενες ημέρες.

Αποκαλυπτήρια σήμερα του πακέτου μέτρου για τους αγρότες, το οποίο κλείδωσε σε ένα μπαράζ συσκέψεων τις προηγούμενες ημέρες. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι διπλό: πρώτον πως αυτά είναι τα τελικά μέτρα (λαμβάνοντας υπόψη και τα δημοσιονομικά δεδομένα) και δεύτερον πως δεν υπάρχει άλλη υπομονή.

Το απόγευμα σήμερα αναμένεται να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα οι αγρότες, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μετά την παρουσίαση του πακέτου. Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες στα μπλόκα έχουν πει πως αν δεν ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αύριο και μεθαύριο.

Να σημειωθεί πως σε περίπτωση που δεν ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με τους αγρότες θα μπει σε εφαρμογή ένα plan b της κυβέρνησης. Ουσιαστικά θα υπάρξουν κυρώσεις διοικητικές ή και ποινικές διώξεις (π.χ. επιβολή διοικητικών προστίμων για την παρουσία των τρακτέρ στις εθνικές οδούς αλλά και σε υποδομές όπως τα τελωνεία και τα αεροδρόμια, παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων κ.α.). Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί.

«Υπήρξαμε ανεκτικοί, γιατί προηγήθηκε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων η οποία πάντως δεν ξεπέρασε τον ένα μήνα, καθώς οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου αντί για τον Οκτώβριο. Και γιατί επίσης υπάρχουν όντως πραγματικά προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι με την ευλογιά» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως επεσήμανε «έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να παριστάνει τον τροχονόμο σε μία μπλοκαρισμένη χώρα».

Από την κυβέρνηση τονίζουν πως το πακέτο που θα ανακοινωθεί σήμερα είναι και το τελικό καθώς δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια (από εκεί και πέρα θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει συζήτηση για κάποιες θεσμικά αιτήματα). Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης «η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση για όλους τους αγρότες και όλους τους κτηνοτρόφους και όχι για μια μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα και βρίσκεται στις κινητοποιήσεις. Και θέλω να κάνω σαφές, ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει νομίζω και άλλη υπομονή».

Σύμφωνα με πληροφορίες για το ρεύμα από 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα που ήταν η προηγούμενη ρύθμιση η κυβέρνηση θα προτείνει να διαμορφωθεί λίγο πάνω από τα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Όσον αφορά την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο υπάρχει έτοιμη πρόταση για την επιστροφή του φόρου στην αντλία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες.

Επίσης φαίνεται πως προκρίνεται πρόσθετη επιδότηση - ενδεχομένως 160 εκατομμυρίων ευρώ - για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος σε συγκεκριμένα προϊόντα (όπως το σιτάρι, το βαμβάκι κ.α.) μέσω της αναδιανομής των αδιάθετων κονδυλίων μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ. Τέλος για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων υπάρχει πρόταση για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Πού εστιάζει η κυβέρνηση

Από την κυβέρνηση αναφέρονται στο θέμα των επιδοτήσεων και επισημαίνουν πως το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 3,82 δισ. ευρώ (έναντι 3,38 δισ. το 2024). Όπως επισημαίνουν: οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2025 στον αγροτικό τομέα είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά και 13% υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα σημειώνεται πως έχουν υιοθετηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, άλλα 4 είναι σε επεξεργασία με θετικό πνεύμα και απομένουν 7 που δεν μπορούν να υιοθετηθούν είτε για δημοσιονομικούς λόγους είτε γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Πηγή: ethnos.gr