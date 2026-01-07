Μυστήριο με το ταξίδι ζευγαριού από την Κεφαλονιά που κατέληξε σε τραγωδία: Πώς κατέρρευσε η συμβολαιογράφος

Αναπάντητα ερωτήματα για τον αιφνίδιο θάνατο της συμβολαιογράφου από την Κεφαλονιά και τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της, γνωστού δικηγόρου του νησιού.

Ήταν ένα ταξίδι σαν τα περισσότερα που σχεδίαζε και πραγματοποιούσε τέτοιες ημέρες τα τελευταία χρόνια γνωστός δικηγόρος της Κεφαλονιάς και η συνταξιούχος συμβολαιογράφος σύζυγός του. Οι δυο τους συνήθιζαν τις γιορτινές ημέρες να απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε εξωτικά μέρη μακριά από το νησί. Πέρυσι είχαν πάει στο Μπαλί, ενώ φέτος είχαν προτιμήσει να ταξιδέψουν με ένα γκρούπ περίπου 25 ατόμων για Κόστα Ρίκα και Παναμά.

Αυτό το ταξίδι όμως μετατράπηκε μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα σε εφιάλτη, αφήνοντας πίσω του έναν αιφνίδιο θάνατο, έναν άνθρωπο να δίνει μάχη για τη ζωή του και μια σειρά από ερωτήματα που ακόμη αναζητούν απαντήσεις. Η συμβολαιογράφος έχασε τη ζωή της στον Παναμά, ενώ ο σύζυγός της, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Παρισιού, μετά από δραματική επιδείνωση της υγείας του κατά την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας μέχρι να φτάσουν από την Κόστα Ρίκα στον Παναμά, όλα κυλούσαν ομαλά. Ωστόσο, κατά τη διαμονή τους σε νησί της Καραϊβικής, στο αρχιπέλαγος Μπόκας ντελ Τόρο, η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία, με βασικό σύμπτωμα έναν επίμονο πονοκέφαλο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ομάδα των ταξιδιωτών υπήρχε και άτομο που φαίνεται να ήταν άρρωστο μιας και φορούσε μάσκα και πιθανολογείται ότι από εκεί κόλλησε γρίπη η συμβολαιογράφος.

Όταν το γκρουπ έφτασε στην πόλη του Παναμά το βράδυ της 30ής Δεκεμβρίου, η κατάστασή της επιδεινώθηκε, καθώς άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα που αρχικά δεν προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία. Βήχας, αδυναμία και πυρετός παρέπεμπαν σε εικόνα γρίπης, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τοπικό νοσοκομείο στον Παναμά, όπου διαγνώστηκε με γρίπη Α και της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε και βακτηριακή λοίμωξη και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία, καθώς παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές με αποτέλεσμα το πρωί της 2ας Ιανουαρίου 2026 να υποκύψει με αιτία θανάτου την πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ, σύμφωνα με τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε προσβληθεί και από γρίπη τύπου Α.

Ο δικηγόρος δίνει μάχη για τη ζωή του στο Παρίσι ενώ η﻿ σορός της συζύγου του παραμένει στον Παναμά﻿

Και ενώ ο σύζυγός της ετοιμαζόταν για όλες τις διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού άρχισε να εμφανίζει και ο ίδιος συμπτώματα σοβαρής λοίμωξης. Πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας ανέφεραν στο iefimerida ότι τηλεφώνησε σε προσωπικό φίλο του γιατρό συνταξιούχο στην Κεφαλονιά που του συνέστησε να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα ενώ η σορός της συζύγου του θα παρέμενε προσωρινά στον Παναμά για τις απαραίτητες διαδικασίες και εξετάσεις.



Κατά τη διάρκεια της πτήσης, όμως, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία. Χρειάστηκε παροχή οξυγόνου εν πτήσει και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Παρίσι, όπου ο γνωστός δικηγόρος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκεται νοσηλευόμενος έχοντας στο πλευρό του την κόρη του τον αρραβωνιαστικό της και έναν ανιψιό του, ενώ άγνωστο ακόμη παραμένει το θέμα του επαναπατρισμού της σορού της συζύγου του.

Τα «μαύρα» Χριστούγεννα του ζεύγους

Πολλοί από το περιβάλλον του ζευγαριού εκτιμούν ότι η αλυσίδα των γεγονότων, τόσο η ασθένεια όσο και η μοιραία εξέλιξη με το θάνατο της συμβολαιογράφου ενδέχεται να συνδέεται αποκλειστικά με τη διασπορά λοίμωξης εντός του ίδιου του ταξιδιωτικού γκρουπ και όχι από κάποιον εξωγενή παράγοντα.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει πώς ένας κατά τα άλλα υγιής άνθρωπος όπως ήταν η συμβολαιογράφος μπορεί να καταλήξει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από γρίπη Α και ταυτόχρονη βακτηριακή λοίμωξη. Γιατροί επισημαίνουν ότι σε σπάνιες περιπτώσεις ο συνδυασμός ιογενούς και μικροβιακής λοίμωξης μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος, ιδίως αν υπάρξουν επιπλοκές ή καθυστέρηση στην κατάλληλη θεραπεία. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξουν επίσημα ιατροδικαστικά και ιατρικά πορίσματα, η υπόθεση της συμβολαιογράφου από την Κεφαλονιά παραμένει ένα σκοτεινό παζλ.

Για την οικογένεια, τους φίλους και την κοινωνία της Κεφαλονιάς, το μόνο βέβαιο είναι ότι ένα ταξίδι που επαναλαμβανόταν κάθε Χριστούγεννα ως παράδοση χαράς και ξεκούρασης, αυτή τη φορά άφησε πίσω του πόνο, αναπάντητα «γιατί» και μια αγωνιώδη αναμονή για την πλήρη αλήθεια.

Πηγή: iefimerida.gr