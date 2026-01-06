Μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων: Καίει δασική έκταση κοντά σε σπίτια

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 18:00 στα Χανιά, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου.

Η πυρκαγιά είναι μεγάλη και καίει δασική έκταση, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία, καθώς καίει κοντά σε σπίτια. Στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι κάηκε μια αποθήκη, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σπεύδουν ενισχύσεις από το Καστέλι και την Κάνδανο. Επιχειρούν πυροσβέστες με έξι οχήματα, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί και με μια δεύτερη, στην προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή της.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ethnos.gr